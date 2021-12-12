ناسا تنشر صورة مذهلة لكوكب المريخ

تواصل وكالة الفضاء الأميركية، ناسا، اسكشافاتها على كوكب المريخ من خلال مسبارها “برسفيرنس”، الذي أرسل صورة مذهلة لكوكب المريخ للوكالة.

وتظهر الصورة نظرة أكثر شمولا على الكوكب الأحمر.

والتقطت الصورة بواسطة عدسات كاميرات التوجيه لمركبة “برسفيرنس” التي وصلت لسطح المريخ كخامس مركبة تابعة لناسا.

Good morning from Mars — where as usual it’s dusty, cold, and strangely serene. Download this image: https://t.co/KoHK9s1Jfz

More photos: https://t.co/jQbq9rXW53 pic.twitter.com/GJuOIROClE — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) December 10, 2021

وتجري المركبة بحثا عن أي علامات للحياة وتجمع عينات لدراسة المريخ بشكل معمق أكثر من قبل العلماء على الأرض.

وتعتزم وكالة ناسا استمرار تشغيل مركبة “برسفيرنس” حتى يناير 2023، حيث تقوم بإرسال الصور بشكل مستمر وتبحث عن العينات لدراستها.

المركبة المتنقلة “برسفيرنس”، مصممة لاكتشاف آثار لكائنات دقيقة قديمة كان يعج بها المريخ على الأرجح قبل ثلاثة مليارات سنة.

وحطت “برسفيرنس” على سطح المريخ، في فبراير الماضي، بعد رحلة فضائية استمرت سبعة أشهر، في نجاح مذهل يدشن مهمة ستستمر أعواما عدة بحثا عن أدلة على حياة سابقة محتملة على الكوكب الأحمر.

As I drive around, I often use radar to “see” underground layers. Now I’ve come up to an area where one of those layers I detected earlier meets the surface. Could be another interesting spot for #SamplingMars! More on my ground-penetrating radar: https://t.co/Vggai4x5U4 pic.twitter.com/YFjxPjq3HI — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) December 9, 2021

وحطت المركبة الضخمة في فوهة جيزيرو التي يعتقد العلماء أنها كانت تحتوي على بحيرة قبل 3.5 مليار سنة والتي تعتبر أخطر موقع هبوط على الإطلاق بسبب تضاريسه.