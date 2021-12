ناسا تنشر صورة مذهلة لكوكب المريخ

تواصل وكالة الفضاء الأميركية، ناسا، اسكشافاتها على كوكب المريخ من خلال مسبارها “برسفيرنس”، الذي أرسل صورة مذهلة لكوكب المريخ للوكالة.

وتظهر الصورة نظرة أكثر شمولا على الكوكب الأحمر.

والتقطت الصورة بواسطة عدسات كاميرات التوجيه لمركبة “برسفيرنس” التي وصلت لسطح المريخ كخامس مركبة تابعة لناسا.

وتجري المركبة بحثا عن أي علامات للحياة وتجمع عينات لدراسة المريخ بشكل معمق أكثر من قبل العلماء على الأرض.

وتعتزم وكالة ناسا استمرار تشغيل مركبة “برسفيرنس” حتى يناير 2023، حيث تقوم بإرسال الصور بشكل مستمر وتبحث عن العينات لدراستها.

المركبة المتنقلة “برسفيرنس”، مصممة لاكتشاف آثار لكائنات دقيقة قديمة كان يعج بها المريخ على الأرجح قبل ثلاثة مليارات سنة.

وحطت “برسفيرنس” على سطح المريخ، في فبراير الماضي، بعد رحلة فضائية استمرت سبعة أشهر، في نجاح مذهل يدشن مهمة ستستمر أعواما عدة بحثا عن أدلة على حياة سابقة محتملة على الكوكب الأحمر.

