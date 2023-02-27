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ناسا وسبيس إكس تؤجلان إطلاق الطاقم القادم لمحطة الفضاء الدولية

منذ ساعة واحدة
ناسا

ناسا

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أرجأت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) وشركة سبيس إكس في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين عملية إطلاق كانت مقررة لرائدي فضاء أمريكيين ورائد واحد من كل من روسيا والإمارات قبل دقائق من التوقيت المقرر للإقلاع من فلوريدا في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية.

وأرجعت ناسا وشركة صواريخ سبيس إكس الخاصة التي أسسها الملياردير إيلون ماسك التأجيل إلى خلل فني يتعلق بتدفق سائل الإشعال المستخدم للمساعدة في بدء تشغيل محركات المركبة الفضائية.

وكان العد التنازلي واصل التقدم حتى حوالي دقيقتين ونصف قبل الانطلاق، عندما أعلنت وكالة ناسا في بثها المباشر عبر الإنترنت إرجاء إطلاق أفراد الطاقم الأربعة في مهمتهم العلمية التي ستستمر ستة أشهر.

ولم توضح ناسا ولا سبيس إكس على الفور المدة التي قد يستغرقها الأمر قبل أن تكونا مستعدتين للمحاولة مرة أخرى.

    المصدر :
  • رويترز

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