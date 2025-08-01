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ناسا وسبيس إكس تطلقان مهمة فضائية دولية من مركز كنيدي

منذ ساعتين
شركة سبيس إكس

شركة سبيس إكس

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انطلق طاقم دولي يتألف من أربعة رواد فضاء اليوم الجمعة إلى محطة الفضاء الدولية من فلوريدا على متن صاروخ تابع لشركة سبيس إكس رغم الأحوال الجوية الصعبة لبدء مهمة روتينية لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) قد تكون الأولى من بين عدد من المهام التي تستمر شهرين أطول من المعتاد.

ويتألف الطاقم من رائدي فضاء من ناسا ورائدي فضاء من روسيا واليابان، وانطلقوا على متن كبسولة الفضاء دراجون محمولة على صاروخ من طراز فالكون 9 من مركز كنيدي الفضائي التابع لناسا في الساعة 1143 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1543 بتوقيت جرينتش).

ومن المقرر وصولوهم إلى محطة الفضاء الدولية غدا السبت.

    المصدر :
  • رويترز

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