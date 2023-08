"ناسا" تنجح بمهمة فضائية جديدة

أطلقت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، السبت، مهمة جديدة إلى محطة الفضاء الدولية، من المتوقع أن تستمر لأكثر من 6 أشهر.

وانطلق صاروخ “فالكون 9” التابع لشركة “سبيس إكس” بنجاح عند الساعة 3:27 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي (7:27 صباحا بتوقيت غرينتش)، وذلك من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا بولاية فلوريدا الأميركية.

وتضم المهمة المعروفة باسم “كرو7″، 4 رواد فضاء يمثلون 4 دول، هم ياسمين مقبلي من ناسا، وتعمل كقائدة للمهمة، بالإضافة إلى 3 رواد فضاء من الدنمارك واليابان وروسيا.

We have liftoff! Endurance ascends to space. Next stop for #Crew7: the @Space_Station. pic.twitter.com/UW5Db3HH7C

