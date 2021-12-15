نايكي تدخل عالم “ميتافيرس” لتصنيع الأحذية الافتراضية

قالت شركة “نايكي” الأمريكية للملابس الرياضية، إنها اشترت شركة ناشئة لتصنيع المنتجات الافتراضية، خصوصا الأحذية.

واشترت مجموعة “نايكي”، شركة “أرتيفاكت” الناشئة التي تجاهر بطموحاتها في مجال “ميتافيرس”، العالم الموازي الذي يوصف أحيانا بأنه مستقبل الإنترنت.

وهذه الشركة التي تأسست سنة 2020 متخصصة في صنع المنتجات الافتراضية، خصوصا الأحذية الرياضية، وتستخدم تكنولوجيا سلسلة الكتل (“بلوكتشين”) لضمان سلامة المشتريات وأصالتها.

كما تستعين الشركة بالواقع المعزز، والذكاء الاصطناعي لتطوير منتجاتها، وذلك حسب وكالة فرانس برس.

وعلق الفرنسي بونوا باغوتو، أحد مؤسسي “أرتيفاكت” في بيان بأن: “نايكي هي الماركة الوحيدة في العالم التي تتشارك شغفنا في الابتكار والإبداع وروح الجماعة”.

وأضاف: “نحن متشوقون لنزيد من حجم علامتنا التجارية التي أنشئت بالكامل في عالم ميتافيرس”.

وتتقدم “نايكي” في هذا القطاع الذي يشهد نموا سريعا في الأسابيع الأخيرة.

ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فتحت المجموعة الأميركية العملاقة “نايكي لاند” على منصة “روبلوكس” لألعاب الفيديو عالما افتراضيا يمكن للاعبين عليه أن يُلبسوا شخصياتهم ملابس من ماركة “نايكي”.

وازداد اهتمام الماركات الكبرى، بعالم ميتافيرس منذ إعلان فيسبوك نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رغبتها في جعل هذه المساحة الافتراضية، أساس مشاريعها المستقبلية لدرجة أنها غيّرت اسمها إلى “ميتا”.

و”ميتافيرس” عبارة عن مساحة افتراضية مشتركة حيث يتفاعل الناس مع بعضهم عبر أجهزة الواقع الافتراضي والواقع المعزز في المستقبل القريب.