نايكي تطلق ملابس رياضية مبتكرة بتقنية "Aero-FIT" لمواجهة حرارة مونديال 2026

كشفت شركة “نايكي” عن مجموعة جديدة من الملابس الرياضية المبتكرة بتقنية “Aero-FIT”، صُممت خصيصاً للحفاظ على برودة أجسام الرياضيين في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرات تغير المناخ.

وستظهر هذه الملابس للمرة الأولى خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، حيث ستُستخدم من قبل المنتخبات التي ترعاها الشركة. وتعمل التقنية الجديدة على تعزيز تدفق الهواء بين الجلد والقماش، ما يُضاعف قدرة الجسم على التبريد الطبيعي مقارنة بالملابس الرياضية التقليدية.

وأوضحت “نايكي” أن المواد المستخدمة في صناعة هذه المجموعة مستخرجة بالكامل من نفايات منسوجات معاد تدويرها، في خطوة تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية.

ويأتي هذا الابتكار في ظل مخاوف من تعرض اللاعبين والمشجعين للإجهاد الحراري، إذ تُقام مباريات المونديال المقبل صيفاً في المكسيك وكندا والولايات المتحدة، حيث يُتوقع أن تشهد معظم المدن المستضيفة درجات حرارة مرتفعة.