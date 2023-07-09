نبوءة "مرعبة" حول درجات الحرارة لصيف 2023

سجلت درجة حرارة الأرض رقما قياسيا جديدا غير رسمي الخميس، وهو ثالث حدث من نوعه في أسبوع وصف بأنه الأكثر سخونة على الإطلاق، والذى قال أحد العلماء البارزين أنه قد يكون الأكثر سخونة منذ 120 ألف عام، وفق ما قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية.

وتزايدت حدة المخاوف من صيف حار غير مسبوق في تاريخ البشرية، ويدق العلماء ناقوس الخطر من احتمالية متزايدة بأن يكون 2023 هو العام الأكثر سخونة على الإطلاق، ويمكن أن تغير أزمة المناخ طقسنا بطرق لم يفهموها بعد.

“استثنائي”، “مرعب”، “منطقة مجهولة”، ليست سوى عدد قليل من الطرق التي وصف بها الخبراء الارتفاع الأخير في درجات الحرارة حول العالم، وفقا لتقرير لشبكة CNN.

هذا الأسبوع، ارتفع متوسط درجة الحرارة اليومية على كوكب الأرض إلى مستويات غير مسبوقة في السجلات الحديثة لدى وكالات في الولايات المتحدة وأوروبا.

وتستند السجلات إلى بيانات تعود إلى منتصف القرن العشرين فقط، لكنها “شبه مؤكدة” بأنها الفترة الأكثر دفئًا التي شهدها الكوكب على مدار فترة زمنية أطول – “ربما تعود إلى ما لا يقل عن 100,000 عام”، وفقًا لـ جينفر فرانسيس، إحدى كبار العلماء في مركز وودويل لأبحاث المناخ.

في الشهر الماضي، شهد العالم أكثر شهور يونيو حرارة على الإطلاق، وفقًا لتقرير صادر عن خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي.

ووصلت درجات حرارة سطح الأرض الشهر الماضي إلى مستويات قياسية بزيادة تصل إلى 5 درجات مئوية.

وفي القارة القطبية الجنوبية، حيث ترتفع درجات الحرارة أعلى بكثير من المتوسط لهذا الوقت من العام، انخفض الجليد البحري إلى مستويات قياسية منخفضة، وربطها العلماء بالمياه الدافئة قبالة المحيطين الهندي والهادئ والأطلسي.

وقال كارلو بونتمبو، مدير خدمة كوبرنيكوس لشبكة CNN، إن العالم “يسير في منطقة مجهولة”، مُضيفا: “لم نرَ شيئًا كهذا في حياتنا”.

وقالت جنيفر فرانسيس: “هذا بالضبط ما كنا نتوقع رؤيته منذ فترة طويلة”.

ما يشهده العالم هو تأثيرات الاحتباس الحراري مقترنة بظاهرة النينيو المناخية – التي أكدت وصولها رسميًا المنظمة العالمية للأرصاد الجوية يوم الأربعاء.

والسبب باختصار: يحرق العالم الوقود الأحفوري ويضخ التلوث الناتج عن ارتفاع درجة حرارة الكوكب، فترتفع درجات الحرارة العالمية بشكل مطرد. وهذا يؤدي إلى موجات حرارة أكثر شدة إلى جانب مجموعة من التأثيرات الأخرى، مثل الطقس الأكثر قسوة وذوبان الأنهار الجليدية وارتفاع مستويات سطح البحر.

كنا نتوقع المزيد والمزيد من موجات الحر والفيضانات والجفاف حول العالم، قال بيتر ستوت، زميل العلوم في إسناد المناخ في مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة، إن شدة بعض تلك الأحداث تثير الدهشة بعض الشيء.

وقال لشبكة CNN إن هناك “قلق متزايد من أن تغير المناخ ليس خطيًا تمامًا كما كنا نعتقد”. يحاول العلماء معرفة ما إذا كانت أنماط الطقس نفسها قد تتغير، مما يجعل موجات الحرارة أكثر حدة مما تتنبأ به النماذج المناخية.

وقالت فريدريك أوتو: “إنه أمر محبط للغاية”. وأضافت لشبكة CNN: “هذه الأرقام القياسية الحرارية تعني أن الناس والنظم البيئية يموتون، وأن الناس يفقدون مصادر رزقهم، وأن الأراضي الزراعية ستكون غير صالحة للاستعمال”.

وأضافت أنه مع اشتداد ظاهرة النينيو، من المحتمل أن نشهد طقسًا أكثر قسوة، ليس فقط في الصيف ولكن أيضًا في الشتاء، عندما يكون لظاهرة النينيو التأثير الأكبر على طقس نصف الكرة الشمالي.

وتابعت: “أود أن أقول اربطوا حزام الأمان”.