نتفلكس تخطط لاقتحام عالم ألعاب الفيديو

في خطة هي الأولى من نوعها لتتجاوز المسلسلات والبرامج التلفزيونية والأفلام”، تخطط نتفلكس لتقديم ألعاب الفيديو لمستخدميها، وقد عينت مديرين تنفيذيين سابقين من شركة “إليكترونيك آرتس” وفيسبوك لقيادة هذا الجهد، وفقا لموقع “بلومبرغ”.

وقالت نتفلكس إن مايك فيردو سينضم إليها كنائب لرئيس تطوير الألعاب، وسيقدم تقاريره إلى رئيس العمليات غريغ بيترز. وكان فيردو سابقا نائب رئيس فيسبوك المسؤول عن العمل مع المطورين لجلب الألعاب والمحتويات الأخرى إلى نظارة الواقع الإفتراضي “أوكولوس”.

وتفكر الشركة في تقديم ألعاب فيديو على منصة البث الخاصة بها خلال العام المقبل، وستتوفر الألعاب ضمن رسوم الاشتراك العادية، على غرار الأفلام الوثائقية أو العروض الخاصة. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المداولات خاصة، إن الشركة لا تخطط حاليا لفرض رسوم إضافية على ذلك.

وستقوم نتفلكس ببناء فريق الألعاب الخاص بها في الأشهر المقبلة، وفقا لشخص مطلع على الأمر. وبدأت الشركة بالفعل في الإعلان عن وظائف متعلقة بتطوير الألعاب على موقعها الإلكتروني.

وارتفعت أسهم نتفلكس بنسبة 3.3٪ إلى 566 دولارا في أواخر التداول بعد أن ظهر الخبر على بلومبرغ، وكان السهم قد ارتفع بنسبة 1.3٪ هذا العام حتى إغلاق يوم أمس الأربعاء.

وتبحث الشركة عن طرق لمواصلة النمو، لا سيما في الأسواق الأكثر شعبية مثل الولايات المتحدة، بما في ذلك تطوير برامج للأطفال، وفتح متجر على الإنترنت لبيع البضائع، وجلب المزيد من الأفلام المرموقة إلى مجموعتها.

ولا تزال نتفلكس متقدمة جدا على منافسيها مثل “ديزني+” أو “أتش بي أو ماكس”، لكنها أفصحت عن عدد أقل من المشتركين مما كان متوقعا في آخر ربع تم الإبلاغ عنه.