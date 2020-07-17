“نتفليكس” أكثر المستفيدين من عزلة كورونا

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تعد شركة نتفليكس Netflix أشهر مزودي خدمة البث عبر الإنترنت في العالم من أكثر المستفيدين من إجراءات مكافحة كورونا خاصة فترة الحجر المنزلي .

واستقطبت شبكة “نتفليكس” الأمريكية العملاقة في مجال البث التدفقي 10.1 ملايين مشترك جديد في الربع الثاني من 2020، غير أنها تتوقع تباطؤا في النمو خلال الربع الثالث بفعل تخفيف القيود المرتبطة بوباء كوفيد-19.

ومنذ مطلع العام الجاري، جذبت المنصة في المجموع أكثر من 26 مليون مشترك جديد في خدماتها المدفوعة خصوصا بفضل مضامينها المنوعة المؤلفة من آلاف الساعات من البرمجة، في مرحلة أرغم وباء كوفيد-19 خلالها الملايين على ملازمة منازلهم.

ويوازي هذا الرقم تقريبا عدد المشتركين الجدد لسنة 2019 برمّتها والذي بلغ 28 مليونا، بحسب “نتفليكس” التي بلغ عدد مشتركيها حاليا 192.95 مليون مشترك.

غير أن الشركة أشارت إلى أن “النمو يشهد كما هو متوقع تباطؤا بموازاة تراجع وطأة الصدمة الأساسية لكوفيد-19 على المستهلكين وتخفيف القيود”، متوقعة ألا يتخطى عدد المشتركين الجدد في الربع الثالث الـ2.5 مليون مشترك جديد.

وسجل صافي أرباح “نتفليكس” ارتفاعا فاق الضعف في الربع الثاني ليصل إلى 720 مليون دولار.

كذلك ازداد رقم أعمالها بنسبة 25 % ليسجل 6.15 مليارات دولار، أي أكثر بقليل من المتوقع البالغ 6.08 مليارات دولار.

وأشارت المجموعة إلى أنها ستستأنف “بهدوء إنتاج المضامين في العالم، مع مشاريع خصوصا في آسيا وبعض البلدان الأوروبية.

وقد أعادت “نتفليكس” تحريك إنتاجها لفيلمين في كاليفورنيا وفيلمين آخرين من أفلام الرسوم المتحركة في أوريجون.

لكن “نتفليكس” لفتت إلى أن “الاتجاهات الحالية على صعيد الإصابات الجديدة تزيد من الضبابية” بشأن المشاريع في الولايات المتحدة.