نتفليكس تجري تغييرا كبيرا على الاشتراكات

أجرت آبل مؤخرًا تغييرًا هائلاً في قواعدها، والذي سيكون بالتأكيد بمثابة راحة لـ Netflix بعد خسارة ما يقرب من مليون مشترك مؤخرًا.

وخفف صانع آيفون من كيفية تحصيل “ضريبة آبل” المثيرة للجدل.

لطالما أخذت آبل جزءًا كبيرًا من الأرباح من التطبيقات التي تعالج المدفوعات من خلال iOS.

ويواجه المطورون الحظر إذا حاولوا الالتفاف حوله من خلال توفير رابط لموقعهم على الويب وفقا لموقع ذا صن.

ويمثل هذا الأمر مشكلة مثل تلك التي أثارت غضب صانع Fortnite Epic ، الذي تجرأ على تحدي القواعد قبل بضع سنوات ووجد نفسه خارج متجر التطبيقات نتيجة لذلك.