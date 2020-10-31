نتفليكس ترفع رسوم الاشتراك بعد ازدياد الطلب خلال فترة الإغلاق

في الوقت الذي يفضي فيه الكثيرين معظم أوقاتهم في المنازل بسبب اجراءات حظر التجول وحالات الإغلاق التي تم فرضها بسبب تفشي وباء كورونا ، الأمر الذي زاد طلب المستخدمين على الاشتراك في خدمات نتفليكس .

رفعت شركة نتفليكس معظم رسوم الاشتراكات الخاصة بخدماتها في الولايات المتحدة بنسبة 8 إلى 13 في المئة، بعد استقطابها المزيد من المشتركين خلال فترة الإغلاق بسبب كورونا.

وتتراوح الزيادة في رسوم الاشتراكات بين دولار واحد و14 دولارا شهريا، في حين أن الاشتراك المميز الذي يسمح لعدة أشخاص باستخدام نفس الحساب ازداد دولارين ليصبح 18 دولارا شهريا، فيما بقيت تكلفة الاشتراك الأساسي 9 دولارات شهريا.

ويمثل هذا أول تغيير بأسعار اشتراكات نتفليكس في الولايات المتحدة، منذ بدء زيادة الرسوم عموما أوائل العام الماضي.

ومن المقرر أن يتم فرض رسوم أعلى على المشتركين الجدد في الولايات المتحدة، بينما ستفرض الزيادات على العملاء الحاليين خلال الأشهر المقبلة.

وسجلت نتفليكس حتى سبتمبر الماضي 73 مليون مشترك في الولايات المتحدة وكندا، مع وجود الغالبية العظمى في الولايات المتحدة.

وكانت هذه الخطوة متوقعة على نطاق واسع بعد أن رفعت نتفليكس أسعار اشتراكاتها في كندا في وقت سابق من هذا الشهر، وأنهت الاشتراكات المجانية لمدة 30 شهرا في الولايات المتحدة.

ويأتي ارتفاع رسوم اشتراكات نتفليكس وسط زيادة في نموها العالمي، حيث أدت إجراءات العزل لاحتواء فيروس كورونا إلى إغلاق المسارح وأماكن الترفيه والتوجه نحو البدائل الأخرى مثل نتفليكس.