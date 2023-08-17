نتفليكس تقدم إصدارًا تجريبيًا محدودًا لخدمة الألعاب السحابية

أطلقت منصة الفيديو العالمية نتفليكس إصدارًا تجريبيًا محدودًا لاختبار خدمة الألعاب السحابية.

ووفقاً لموقع “gamesindustry” سيتمكن عدد صغير من المشتركين في كندا والمملكة المتحدة من ممارسة الألعاب على التلفزيون باستخدام تطبيق Netflix Game Controller.

قال مايك فيردو، نائب رئيس Netflix Gaming، في منشور على موقع الشركة على الإنترنت، إن الإصدار التجريبي يهدف إلى “اختبار تكنولوجيا البث ووحدة التحكم الخاصة بها، وتحسين تجربة الأعضاء بمرور الوقت”.

ستتوفر لعبتان فقط خلال الإصدار التجريبي – Oxenfree، التي طورتها Night School Studio (واكتسبتها Netflix في عام 2021)، و Molehew’s Mining Adventure.

تشمل الأجهزة المتوافقة حاليًا Amazon Fire TV و Chromecast و LG TV و Nvidia Shield TV وأجهزة Roku والتلفزيون وأجهزة Samsung Smart TV و Walmart ONN. كما سيتم إضافة المزيد من الأجهزة في وقت لاحق.

سيستمر الإصدار التجريبي على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac عبر المتصفحات المدعومة في الأسابيع المقبلة. يمكن استخدام لوحة المفاتيح والماوس بدلاً من التطبيق لتشغيل الألعاب على هذه الأجهزة.

أضاف فيردو: “من خلال إتاحة الألعاب على المزيد من الأجهزة، نأمل أن نجعل الألعاب أكثر سهولة لأعضائنا حول العالم. بينما ما زلنا في وقت مبكر جدًا من رحلتنا في الألعاب، نحن متحمسون لإضفاء البهجة على الأعضاء من خلال الألعاب”.

أطلقت نتفليكس الأسبوع الماضي تطبيق gamepad للمشتركين للعب الألعاب على التلفزيون. لكن يتوفر التطبيق حاليًا على أجهزة iOS فقط.