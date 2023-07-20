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نتفليكس تلغي الخطة الأرخص الخالية من الإعلانات

منذ 34 دقيقة
شعار منصة نتفليكس

شعار منصة نتفليكس (رويترز)

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ألغت منصة نتفليكس خطتها الأساسية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة التي تمكن المستخدمين من مشاهدة العروض والأفلام بدون إعلانات تجارية، في محاولة لجذب المزيد من المشتركين إلى الخطة المدعومة بالإعلانات.

وقالت الشركة عبر موقعها على الإنترنت إن الخطة الأساسية بتكلفة 9.99 دولار شهريا لن تكون متاحة بعد الآن للمشتركين الجدد أو الراغبين في إعادة الاشتراك بعد انقطاع. ويمكن للمشتركين الحاليين في الخطة الاستمرار فيها حتى يقوموا بتغييرها أو بإلغاء حساباتهم.

وأطلقت منصة البث الرائدة خطة بتكلفة سبعة دولارات شهريا مدعومة بالإعلانات التجارية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي في 12 سوقا، من بينها الولايات المتحدة، بديلة لخطط من دون إعلانات. وتهدف المنصة بذلك لجذب المزيد من العملاء وفتح باب جديد للإيرادات وسط احتدام المنافسة على المشاهدين عبر الإنترنت.

وفي مايو أيار قالت الشركة إن الخطة المدعومة بالإعلانات وصلت إلى ما يقرب من خمسة ملايين مشترك نشط شهريا، في عرض تقديمي أكد للمعلنين المحتملين النطاق الواسع لانتشار المنصة.

    المصدر :
  • رويترز

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