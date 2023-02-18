نشاط في سوق الكريبتو.. بيتكوين تتجاوز الـ24 ألف دولار

شهد سوق العملات الرقمية، السبت، نشاطا بعد التخلص من المخاوف بشأن فرض قيود تنظيمية أمريكية.

واتخذت واشنطن إجراءات صارمة ضد بعض منتجات العملة المشفرة بخلاف تحرك جهة تنظيمية في نيويورك لإنهاء إصدار “BUSD”، ثالث أكبر عملة مشفرة مستقرة.

وارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة خلال مستهل تداولات السبت 18 فبراير/ شباط 2023، بنسبة 2.81% لتصل إلى 1.11 تريليون دولار، وسط تدفقات نقدية بلغت 70.77 مليار دولار خلال آخر 24 ساعة تداول.

وانخفض الدولار أمام اليورو والجنيه الإسترليني في ختام تعاملات الجمعة إذ تعيد السوق ترتيب أوضاعها قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة وتنتظر مؤشرات على خطة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لمواصلة مكافحة التضخم الذي لا يزال مرتفعا.

وانخفض مؤشر الدولار في أحدث تداولاته 0.24% إلى 103.83 بعدما بلغ في وقت سابق 104.67 وهو أعلى مستوياته منذ السادس من يناير/ كانون الثاني.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.48% إلى 1.2044 دولار بينما زاد اليورو 0.22% إلى 1.0696 دولار بعدما هبط في وقت سابق إلى 1.06125 دولار مسجلا أدنى مستوياته منذ السادس من يناير كانون الثاني.

إيثريوم والإيداع مقابل عائد.. مستقبل جديد

بعد نجاح عملة إيثريوم الرقمية المشفرة في خفض استهلاك الطاقة عند تعدينها بنسبة 99%، تتجه شركات تعدين إيثريوم إلى تطبيق نظام إيداع العملات المشفرة مقابل عائد، الأمر الذي دفع بورصة العملات المشفرة “كراكن” (Kraken) لدفع 30 مليون دولار؛ لتسوية ادعاءات بخرق ضوابط هيئة الرقابة المالية والبورصات الأمريكية.

وعملية إيداع العملات المشفرة مقابل عائد، تشمل إيداع عملة “إيثريوم” أو عملات مشفرة أخرى؛ لاستخدامها في ما يُعرف باسم نظام الإثبات أو “الموثوقية”، الذي يسهم في إدارة شبكة “بلوكتشين” من خلال ترتيب المعاملات بما يتيح إنشاء سجلات عامة مؤمَّنة.

وخلال سبتمبر/ أيلول الماضي، تحوّلت “إيثريوم” إلى إيداع العملات المشفرة مقابل عائد ليحلّ ذلك محل نظام “إثبات العمل” الذي بدأته “بتكوين” وتستمر في استخدامه.

ما هو سعر بيتكوين اليوم؟

ارتفع سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم بنسبة 3.64% إلى 24,521.38 دولار.

وزادت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى 473.13 مليار دولار.

وعلى مدار الأيام الـ 7 الأخيرة سجلت عملة بيتكوين ارتفاعا بنسبة 11.16% إجمالا.

ما هي أسعار العملات المشفرة اليوم؟

صعد سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنحو 2.13% اليوم ليصل إلى 1,691.13 دولار.

وزاد سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بما نسبته 2.33% ليسجل 316.65دولار.

كما ارتفع سعر عملة ريبل XRP ما نسبته 1.79% من قيمته ليسجل 0.3943 دولار.

وقفز سعر عملة كاردانو Cardano ما نسبته 1.72% ليبلغ 0.4008 دولار.

وقفز سعر عملة دوجكوين DOGE بما نسبته 1.38% ليصل إلى مستوى 0.08751 دولار.

وارتفع سعر عملة بولكادوت Polkadot بنحو 8.42% ليصل إلى 7.22 دولار.