نصائح مفيدة.. هاتف "سامسونغ" المميّز قد يجعل مستخدميه أفضل في القيادة

في كلّ عام، تطلق “سامسونغ” إصدارات محدودة من الهواتف الذكية والساعات الذكية وسماعات الأذن اللاسلكية، وكشفت هذا العام عن هاتف “غالاكسي أس 23 ألترا” إصدار “بي أم دبليو أم” في كوريا الجنوبية، والذي يُعتبر باهظ الثمن مقارنة بالإصدار الأساسيّ للهاتف.

يبلغ سعر الهاتف نحو 1373 دولارًا في كوريا الجنوبية، ولا يتوفّر سوى 1000 وحدة من هذا الإصدار من الهاتف الذكي. ويأتي الهاتف مزوّدًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 غيغابايت و512 غيغابايت للتخزين الداخليّ.

ونظرًا لأنّه مستوحى من سيارة “بي أم دبليو” “M3 E30” الأيقونيّة، فهو يأتي مزوّدًا بهيكل صلب بتصميم غطاء محرّك السيارة، ويأتي مرفقاً بستة رموز توضح العصور المختلفة لسيارات “بي أم دبليو” عالية الأداء. بالإضافة إلى ذلك، يكون “أس 23” المميّز في صندوق مستوحى من السيارة الأصلية.

سيحصل المشترون أيضاً على قسيمة لمركز “بي أم دبليو” لتعليم قيادة السيارات الموجود في إنتشون في كوريا الجنوبية، حيث سيقدّم مدربون نصائح مفيدة لتجعل المشترين أفضل في القيادة.