نصائح مهمة تساعد على إطالة عمر بطارية الهاتف الذكي

هناك عدة طرق مختلفة من أجل إطالة عمر بطارية الهاتف الذكي، مبينة أنه يمكن فعل هذا من خلال إيقاف البحث عن شبكات الواي فاي واتصالات البلوتوث، وكذلك عبر إيقاف تشغيل الإشعارات غير الضرورية.

وقالت تقارير تقنية إنه حتى في حال عدم استخدام الهاتف الذكي، فإن هناك العديد من التطبيقات التي يحملها، تعمل في نظام الخلفية، وتقوم بجمع المعلومات طوال الوقت، وبالتالي فهي تستهلك طاقة البطارية، لافتة إلى أن ذلك يشمل أيضاً الخلفيات المتحركة، نظراً لأنها تستخدم موارد وحدة معالجة الرسوميات.

وفي هذا الشأن، نصح خبراء في التقنيات، مستخدمي الهواتف الذكية، بفصل الأذونات في قسمي البحث عن شبكات الواي فاي، والبحث عن اتصالات البلوتوث، من الإعدادات الموجودة على أجهزتهم، موضحين أن الهاتف سيتوقف بهذه الطريقة عن البحث باستمرار عن الإشارات الخارجية، مما يخفف العبء الواقع عليه.

وأشار الخبراء إلى أن بعض تطبيقات وخدمات التحليلات، تتعقب بشكل مستمر نشاط المستخدم وموقعه، وذلك عبر شبكات الهاتف المحمول وشبكات الواي فاي، موصين بضرورة الحد من جمع البيانات، وذلك عن طريق فصل خيار إرسال البيانات من أجل التشخيص، حيث سيؤدي ذلك إلى تسريع أداء الهاتف الذكي، ومنع مطورين البرامج من إرسال بيانات النشاط إلى خوادمهم.

ودعا الخبراء أيضاً إلى إيقاف تشغيل الإشعارات الفورية، لافتين إلى أن الشاشة تعتبر هي العنصر الأكثر استهلاكاً للطاقة في الهاتف الذكي، لذا يجب الذهاب إلى الإعدادات، واختيار قفل الشاشة، وفصل خيار الاستيقاظ لإظهار الإشعارات، موضحين أنه عند تلقي إشعاراً أو رسالة، فإن الشاشة لن تضيء، وبالتالي سيساعد هذا على توفير عمر البطارية.