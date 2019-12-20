نصف الكرة الشمالي يشهد أقصر يوم في 2019 بهذا الموعد

يحتفل سكان نصف الكرة الشمالي بالانقلاب الشتوي لهذا العام 2019، الذي يتوقع أن يشهد أقصر يوم في العام الجاري.

وتتقلص ساعات النهار ليصبح الأقصر والأكثر ظلمة على مدار العام، في حين تطول ساعات الليل في شتاء نصف الكرة الأرضية الشمالي، ليشهد الأحد 22 من الشهر الجاري أقصر يوم في عام 2019.

أما في نصف الكرة الجنوبي، فيحدث العكس حيث يعلو قرص الشمس إلى أقصى حد في الأفق معلنا بداية الصيف الفلكي في ذلك النصف من الكوكب.

ويقاس قصر النهار بشكل نسبي تبعا للموقع والمكان في الكرة الأرضي، فحين تكون في لندن، فستجد أن أقصر نهار يبلغ طوله سبع ساعات و49 دقيقة و43 ثانية، ويزداد اليوم قِصرا باقترابك من القطب الشمالي؛ ففي أيسلندا لا يتجاوز طول النهار من شروق الشمس إلى غروبها ساعتين و14 دقيقة فقط.