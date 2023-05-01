نصيحة هامة للعاملين في التسويق الإلكتروني.. كيف يساعدك الـ CAPI؟

يلجأ العاملون في التجارة الإلكترونية وخبراء التسويق الإلكتروني بشكل متزايد إلى الاعتماد على تقنية جديدة لتتبع نشاط عملائهم تُسمى (واجهة API التحويلات) Conversion API – التي يطلق عليها اختصارًا CAPI –.

وتختلف ” CAPI” في طريقة عملها عن الطريقة التقليدية للتتبع، إذ تعتمد على خادم الاستضافة لتتبع بيانات زوار المواقع بدلًا من الاعتماد على متصفح الويب ولهذا يطلق عليها (التتبع عبر السيرفر) Server-side tracking.

تتلخص فكرة عمل واجهة API التحويلات أو CAPI في الحصول على بيانات الزائر قبل تحميل محتوى صفحة الموقع الذي يزوره في متصفح الويب لديه، أي أنها تحصل على بياناته بمجرد وصول طلب تحميل صفحة الموقع إلى خادم الاستضافة مباشرة.

ويمكن تشبيه هذه التقنية بأنها جسر يتيح لبيانات زوار الموقع أن تتدفق في مسار خارج نطاق متصفح الويب بما يحتويه من قيود على ملفات تعريف الارتباط، وكذلك برامج حظر الإعلانات التي يقتصر نطاق عملها على إيقاف أكواد التتبع التي تعمل بعد تحميل محتوى صفحات الموقع وظهورها في المتصفح.

وتوفر المنصات الإعلانية مثل: فيسبوك وسناب شات وتيك توك وغيرها (واجهة API التحويلات)، ويمكن ربطها بالمواقع والمتاجر الإلكترونية وإنشاء الأحداث المراد تتبعها مثل: زيارة الصفحات وإتمام الشراء والإضافة لسلة التسوق.

وتعتبر (واجهة API التحويلات) في المنصات الإعلانية وسيلة تتبع أدق من البكسل، ولكنها في الوقت الحالي تعمل مع البكسل لتكون بمثابة وسيلة نسخ احتياطي لبيانات الأحداث المراد تتبعها في المواقع. إذ تقوم بتتبع بيانات الأحداث التي لم يتمكن البكسل من رصدها، ثم ترسلها إلى (مدير الأحداث) Events Manager في حسابك الإعلاني.

ما هو CAPI وكيف يساعدك في تحسين مبيعات متجرك الإلكتروني؟

ولكي تتمكن من تثبيت (واجهة API التحويلات) يجب أن تستخدم منصة استضافة سحابية مثل: Google Cloud Platform لإنشاء سيرفر مخصص، أو منصة توفر خدمة التتبع عبر الخادم مثل: منصة (Stape) مع إنشاء وعاء مخصص للتتبع عبر السيرفر في منصة إدارة العلامات من جوجل Google Tag Manager.

تثبيت CAPI في موقعك أو متجرك الإلكتروني سيوفر لنظام توصيل الإعلانات بيانات أدق حول الزوار والمشترين وسيساهم في تقليل حجم البيانات التي يفقدها البكسل نتيجة لقيود الخصوصية في المتصفح أو برامج حظر الإعلانات.