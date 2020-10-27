نظام الشحن اللاسلكي لـ “آيفون 12” يفجر أزمة كبيرة!

تواجه شركة “آبل” العديد من المشاكل منذ طرحها سلسلة هواتف آيفون 12 في الأسواق، إذ إن الإقبال لم يكن كثيفا على شراء الهواتف التي سوقت لها الشركة على مدى أشهر طويلة، ويعود السبب لهذه الازمة التي تواجهها “آبل” أن ميزات آيفون 12 ليست بعيدة بل حتى أنها نفسها الميزات التي توفرت في “آيفون 11”.

وربما يكون نظام الشحن اللاسلكي MagSafe من شركة أبل هو الميزة القاتلة لهواتف “آي فون 12” الجديدة، إذ حذرت الشركة الأمريكية من حدوث بعض المشاكل في حال عدم حرص المستخدم عند استعماله.

ونصح موقع “ماك رومرز” التقني مستخدمي هواتف آي فون بعدم وضع الشاحن اللاسلكي “ماغ سايف” الجديد على الغطاء الجلدي للهاتف، مشيراً إلى أنه قد يؤدي إلى حدوث علامة دائرية تشوه منظر الغلاف.

كما أن المغناطيس الموجود في الشاحن يمكن أن يضر ببطاقات الائتمان وجوازات السفر وسلسلة المفاتيح أيضاً، حسب موقع “توم غايد” المعني بالأخبار التقنية.

وأصدرت شركة أبل معلومات دعم جديدة حول الشاحن اللاسلكي “MagSafe”، مشيرة إلى ضرورة عدم وضع بطاقات الائتمان أو أي بطاقات ممغنطة بين هاتف آيفون والشاحن اللاسلكي لأن ذلك قد يؤدي إلى تلفها.

وقالت الشركة في بيان رسمي: “لا تضع بطاقات الائتمان أو شارات الأمان أو جوازات السفر أو المفاتيح بين آي فون والشاحن ماغ سيف، لأن ذلك قد يؤدي إلى تلف الشرائط المغناطيسية أو رقائق RFID في تلك العناصر”. “إذا كانت لديك حافظة تحتوي على أي من هذه العناصر الحساسة ، فقم بإزالتها قبل الشحن أو تأكد من أنها ليست بين الجزء الخلفي من جهازك والشاحن”.

وأوضحت أبل أنه في حالة ارتفاع درجة حرارة بطارية الهاتف أثناء الشحن باستخدام “MagSafe”، فإن ذلك سيؤدي إلى التوقف عن الشحن عند الوصول إلى نسبة 80%.

وأشارت إلى أنه في حال كان هاتف آي فون متصلاً بالشاحن اللاسكي وكابل لايتنينغ، فسيتم الشحن عبر لايتنينغ فقط.

طريقة تنظيف شاحن “MagSafe”

ولتنظيف شاحن “MagSafe”، يجب أولاً فصل الشاحن عن الطاقة وإزالة أي بقايا من الحلقة المعدنية، ليتم التنظيف باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة قليلاً، مع ضرورة تجنب استخدام أي منظفات كيماوية في عملية التنظيف.