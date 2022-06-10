الجمعة 11 ذو القعدة 1443 ﻫ - 10 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نظام HarmonyOS 3.0 سيدعم سلسلة Mate 50 القادمة من هواوي

منذ 15 دقيقة
نظام HarmonyOS 3.0

نظام HarmonyOS 3.0

A A A
طباعة المقال

بدأت العملاق الصيني هواوي في العمل على تطوير سلسلة Mate 50، ولقد أوضحت أحدث التسريبات أن الإصدارات القادمة تأتي بنظام HarmonyOS 3.0.

قدمت شركة هواوي سلسلة Mate 40 هذا العام بدعم الإتصال بشبكات 4G/LTE فقط، ومن جديد تخطط هواوي لإطلاق سلسلة Mate 50 بنموذج من معالج كوالكوم الأخير Snapdragon 8 Gen 1 Plus لا يدعم شبكات 5G.

ولقد أكدت التسريبات التي نشرت عبر “The Factory Manager” على أن هواوي تدعم السلسلة القادمة بالإصدار الأخير من نظام التشغيل الذي يأتي مثبت مسبقاً على الهواتف.

ومن المقرر أن يتكامل الإصدار الجديد من نظام التشغيل مع أحدث منتجات هواوي مثل Watch GT 3 Pro وغيرها من الملحقات.

أيضاً وفقاً للتقارير السابقة فإن واجهة HarmonyOS 3.0 تأتي بتجربة سلسة وسريعة مع المهام اليومية مقارنة بالإصدار السابق من نظام التشغيل.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    شركة "أبل"
    أبل تحضر مفاجئة لمستخدمي جهاز MacBook Air
    كل ما تريد ان تعرفه عن فيراري روما 2022
    إيلون ماسك
    شكوى من أحد مستخدمي سيارة تيسلا.. وماسك يردّ!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ميشال عون ونبيه بري
    صيغة رئاسية تعمل عليها عواصم القرار.. وداعاً لتجربة العهد الفاشلة
    الدولار
    دولار السوق السوداء إلى مزيد من الارتفاع
    مجلس الوزراء
    فضيحة الوزير وامتعاض الموظفين!