نظام HarmonyOS 3.0 سيدعم سلسلة Mate 50 القادمة من هواوي

بدأت العملاق الصيني هواوي في العمل على تطوير سلسلة Mate 50، ولقد أوضحت أحدث التسريبات أن الإصدارات القادمة تأتي بنظام HarmonyOS 3.0.

قدمت شركة هواوي سلسلة Mate 40 هذا العام بدعم الإتصال بشبكات 4G/LTE فقط، ومن جديد تخطط هواوي لإطلاق سلسلة Mate 50 بنموذج من معالج كوالكوم الأخير Snapdragon 8 Gen 1 Plus لا يدعم شبكات 5G.

ولقد أكدت التسريبات التي نشرت عبر “The Factory Manager” على أن هواوي تدعم السلسلة القادمة بالإصدار الأخير من نظام التشغيل الذي يأتي مثبت مسبقاً على الهواتف.

ومن المقرر أن يتكامل الإصدار الجديد من نظام التشغيل مع أحدث منتجات هواوي مثل Watch GT 3 Pro وغيرها من الملحقات.

أيضاً وفقاً للتقارير السابقة فإن واجهة HarmonyOS 3.0 تأتي بتجربة سلسة وسريعة مع المهام اليومية مقارنة بالإصدار السابق من نظام التشغيل.