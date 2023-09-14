نموذج علي بابا للذكاء الاصطناعي في متناول الجمهور

في إشارة إلى حصولها على موافقة الجهات التنظيمية الصينية لتسويق نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها، قالت شركة “علي بابا” الصينية، الأربعاء، إنها ستتيح نموذجها للذكاء الاصطناعي “تونغي تشيانون” للجمهور.

وقالت وحدة “علي بابا كلاود إنتليجنس” في منشور عبر حسابها على تطبيق “وي.تشات” واسع الاستخدام في الصين، إن مؤسسات منها “أوبو” و”تاوباو” و”دينجتوك” وجامعة “تشجيانغ” توصلت إلى اتفاقيات تعاون لتطوير نماذج لغوية كبيرة خاصة بها أو تطوير تطبيقات نماذج لغوية بناء على “تونغي تشيانون”.

ومنذ انطلاق تطبيق الذكاء الاصطناعي “تشات جي بي تي” الذي صممته شركة “أوبن إيه آي”ونجاحه القوي، تتسارع الشركات والحكومات في العمل على تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وقبل أيام، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلا عن أشخاص مطلعين أن شركة “ميتا بلاتفورمز” تعمل على تطوير نظام جديد للذكاء الاصطناعي يهدف إلى أن يكون بنفس قوة النموذج الأكثر تقدما الذي تقدمه شركة “أوبن إيه آي”، وهي منظمة غير ربحية لأبحاث الذكاء الاصطناعي.

وقالت الصحيفة إن الشركة الأم لفيسبوك تهدف إلى أن يكون نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد جاهزا للاستخدام في العام المقبل.

وأضافت أنه سيكون أقوى عدة مرات من نسختها التجارية التي يطلق عليها اسم “لاما 2”.

و”لاما 2″ هو نموذج لغوي كبير للذكاء الاصطناعي وفق نظام المصدر المفتوح أطلقته ميتا في يوليو.

ومن جهة أخرى، طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من حكومته، الخميس، تسريع تطوير الذكاء الاصطناعي في روسيا، خصوصاً لمواجهة الدول الغربية في خضم السباق العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي.

ووفق وثيقة نشرت الخميس على الموقع الرسمي للكرملين عقب اجتماع حكومي، طلب الرئيس الروسي “التأكّد بحلول العام 2030، من تنفيذ الإجراءات الرامية إلى دعم أنشطة مراكز الأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي”.