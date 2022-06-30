نوكيا تطلق هاتف ذكي جديد بمواصفات خيالية

كشفت شركة نوكيا عن هاتفها الذكي G11 Plus الجديد، الذي يمتاز بشاشة قياس 6.5 بوصة وبدقة وضوح 720p+ بيكسل.

وأوضحت الشركة الفنلندية أن معدل تنشيط الصورة في الهاتف الجديد يبلغ 90 هرتز.

مواصفات الجهاز

وأفادت الشركة الفنلندية بأن الهاتف الذكي G11 Plus الجديد يشتمل على ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، مع إمكانية زيادتها إلى 512 جيجابايت بواسطة بطاقة microSD.

ويشتمل الهاتف الذكي الجديد على كاميرا رئيسية بدقة وضوح 50 ميجابيكسل مع مستشعر بدقة وضوح 2 ميجابيكسل، بينما تبلغ دقة وضوح الكاميرا الأمامية 8 ميجابيكسل.

ولم تفصح نوكيا بعد عن نوع المعالج، الذي ينبض بداخل هاتفها الجديد، أو سعة البطارية، كما أنها لم تكشف عن أسعاره.

تلفاز ذكي

وفي بداية العام الحالي طرحت شركة نوكيا أجهزة تلفاز ذكية QLED 4K UHD جديدة تدعم تقنية Quantum Dot، التي تمتاز بالسطوع العالي ونطاق الألوان HDR الكبير.

وأوضحت الشركة الفنلندية حينها أن أجهزة التلفاز الذكية تتوفر بقياسات 43 و55 و58 و70 بوصة، وينبض بداخلها معالج رباعي النوى مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 1.5 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 8 جيجابايت.

شركة نوكيا

وشركة نوكيا هي شركة اتصالات وتكنولوجيا معلومات فنلندية متعددة الجنسيات مقرها في إسبو، فنلندا.

ويعتبر منتجها الرئيسي هو الهواتف النقالة حيث تقدم الشركة أيضا خدمات الإنترنت ومنها التطبيقات، الموسيقى، الوسائط الرقمية والرسائل.

كما تقدم نوكيا خدمات الخرائط الرقمية والملاحة المجانية من خلال شركتها الفرعية المملوكة بالكامل، نافتك، وخدمات ومعدات شبكات الإتصال لمزودي الخدمة من خلال شبكات وحلول نوكيا.

وكانت نوكيا أكبر بائع للهواتف النقالة من 1998 حتى 2012. لكن حصتها من السوق عانت خلال السنوات الخمس الماضية من التراجع نتيجة لتزايد استخدام الهواتف الذكية من باعة آخرين (آيفون من أبل والأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد من جوجل بشكل رئيسي).