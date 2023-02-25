السبت 5 شعبان 1444 ﻫ - 25 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"نوكيا" تنافس بهاتف مختلف

منذ 13 دقيقة
شعار شركة نوكيا

شعار شركة نوكيا

A A A
طباعة المقال

أعلنت شركة “نوكيا” عن أحدث هواتفها الذكية التي تعمل بنظام “أندرويد”، والتي تم تصميمها بشكل يسمح لمستخدميها إجراء عملات صيانة بسيطة لها في المنزل.

وتم إطلاق نوكيا “جي 22” في برشلونة، ويتميز بتصميم داخلي قابل للإزالة، بما يسمح فك المكونات الداخلية واستبدالها بما في ذلك البطارية والشاشة ومنفذ الشحن بسهولة.

وستوفر الشركة قطع غيار أصلية متاحة بشكل سهل لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى خيارات الإصلاح الاحترافية ذات الأسعار المعقولة.

وقال آدم فيرغسون، مسؤول التسويق في “إتش إم دي غلوبال”، الشركة المصنعة لـ”نوكيا”: “تم تصميم “نوكيا جي 22″ الجديد بشكل هادف مع تصميم قابل للإصلاح بحيث يمكنك الاحتفاظ به لفترة أطول”.

يتكون “جي 22” جزئيا من البلاستيك المعاد تدويره ويحتوي على شاشة 6.53 بوصة وبطارية كبيرة السعة وكاميرا 50 ميغابكسل وماسح ضوئي لبصمات الأصابع، ويعمل الهاتف بنظام “أندرويد 12”.

وتأمل الشركة في ركوب موجة رغبة المستهلك في الحصول على أجهزة تدوم لفترة طويلة، مع أقل عدد ممكن من الأعطال.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    فيسبوك
    ميزة "مخفية" في فيسبوك تظهر لك من تجاهلك
    لعبة الطيور الغاضبة او انجري بيرد
    لعبة Angry Birds الشهيرة توّدع متجر تطبيقات غوغل!
    خدمة لـ"سبيس إكس "لتوفير الإنترنت في العالم
    بتكلفة 200 دولار شهريا.. سبيس إكس تطلق خدمة "التجوال العالمي"

    الأكثر قراءة

    الشيخ أحمد شعيب الرفاعي
    نهاية مأسوية للشيخ الرفاعي… ما هي الخلفيات؟
    هزة أرضية
    بُشرى للّبنانيّين.. وصلنا إلى بداية النهاية للهزّات ولا خطر من تسونامي!
    الشيخ أحمد شعيب الرفاعي
    العثور على سيارة الشيخ الرفاعي... ماذا في التفاصيل؟