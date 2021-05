نيتفلكس تستعدّ للدخول في ألعاب الفيديو والبرمجة التفاعلية

تخطط Netflix للتوسع في صناعة ألعاب الفيديو التي تبلغ قيمتها 150 مليار دولار، وفقاً لتقرير إعلامي.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

وقال متحدث باسم شركة البث الشهيرة لدايلي ميل بأنّ الشركة “متحمسة لبذل المزيد من الجهد في مجال الترفيه التفاعلي” بما يتجاوز عروضها الشعبية ” من المسلسلات إلى الأفلام الوثائقية والأفلام وأصول اللغة المحلية وتلفزيون الواقع .

“إنّ المشتركين يستمتعون أيضاً بالانخراط بشكل مباشر مع القصص التي يحبونها، من خلال العروض التفاعلية مثل Bandersnatch و You V. Wild ، أو الألعاب القائمة على Stranger Things و La Casa de Papel . لذلك نحن متحمسون لبذل المزيد من الجهد في مجال الترفيه التفاعلي.”

تشير المعلومات، إلى أن شركة Los Gatos ، التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها ، قد تحدثت مع المديرين التنفيذيين المخضرمين في هذا المجال لقيادة جهودها.

من غير الواضح بعد كيف ستكون استراتيجية Netflix ؛ قال أحد المصادرلStrategy TBD”.

وقال الرئيس التنفيذي ريد هاستينغز أنّ شركة نيتفليكس قد قامت ببعض “الأمور الأساسية للغاية” في صناعة الألعاب منذ أبريل.

وقال هاستينغز: ” في مجال الألعاب التفاعلية لدينا حالياً Bandersnatch.

Bandersnatch هو فيلم تمّ إنتاجه في عام 2018 وتمّ عرضه على Netflix يتيح للمشاهدين اتخاذ خيارات لشخصيات معينة يمكنها إما إطالة وقت الفيلم أو تقصيره.

في المجموع ، هناك 250 مشهداً من الفيلم ، تبلغ مدتها 150 دقيقة.

كما تنافست Netflix مع لعبة Fortnite المشهورة بشكل كبير لجذب انتباه المستهلكين ، بحسب ما قالته في رسالة نشرت للمشاهدين في عام 2018. في عام 2017 ، تم إطلاق “Stranger Things: The Game” ، استناداً إلى عرض Netflix الناجح ، على الأجهزة المحمولة ، الذي صممته شركة BonusXP ، Inc.

بعد ذلك بعامين، قامت نيتفلكس بإصدار “Stranger Things 3: The Game” ، الذي صممته BonusXP أيضاً ، والذي تم إطلاقه على كل من iOS و Android ، بالإضافة إلى وحدات التحكم مثل Nintendo Switch و Sony PlayStation.

وقد تمّ إدراج نيتفليكس كشركة متعاونة مع الناشر BonusXP على كل من ألعاب الفيديو.

وقال جريج بيترز مدير العمليات في Netflix أنّ الشركة “تعمل على إنشاء هذه الأكوان العميقة المذهلة” ، مضيفاً أنها يمكن أن تلجأ بالتأكيد إلى المحتوى التفاعلي ، مثل الألعاب.

وقال بيترز في مكالمة في شهر أبريل: “نحن نحاول معرفة كل هذه الطرق المختلفة التي يمكننا من خلالها زيادة نقاط الاتصال هذه ، وما يمكننا القيام به من أجل التعمق في هذه التجربة.

” من خلال القصص التفاعلية مثل Bandersnatch والبرامج التفاعلية للأطفال والألعاب التفاعلية ، سنواصل بالتأكيد العمل بشكل مثير للاهتمام للغاية في هذا المجال.

وسيقوم المدير المالي لشركة نيتفليكس ، سبنسر نيومان ، بتقديم بعض الخبرة للشركة. فهو قضى بعض الوقت في شركة تطوير ألعاب الفيديو Activision Blizzard قبل انضمامه إلى خدمة البث في يناير 2019.

يأتي التقرير بعد عدة أسابيع فقط من انخفاض أسهم Netflix بشكل حاد ، بعد ضعف نمو المشتركين في الربع الأول من هذه السنة.

انضم أربعة ملايين مشترك إلى الخدمة في الربع الأول من السنة ، وهو أقل بكثير من تقديرات وول ستريت البالغة 4.8 مليون مشترك.