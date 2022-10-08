السبت 12 ربيع الأول 1444 ﻫ - 8 أكتوبر 2022 |
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نيسان تضغط على شريكتها رينو لبيع حصتها

منذ 7 دقائق
شعار شركتي نيسان ورينو

شعار شركتي نيسان ورينو

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نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة قولها إن شركة نيسان موتور تضغط على شريكتها رينو لخفض حصتها في شركة صناعة السيارات اليابانية وتجديد تحالفهما الممتد منذ يزيد على 20 عاما.

وتمتلك شركة رينو الفرنسية للسيارات نحو 43 بالمئة من شركة نيسان ولكن دون تمتعها بحقوق تصويت في حين تملك شركة نيسان 15 في المئة من الأسهم التي لها حق التصويت.

وكشفت نيسان في يونيو حزيران لأول مرة عن بعض تفاصيل اتفاق تحالفها مع أكبر المساهمين رينو والذي يمنع الأخيرة من اتخاذ قرار منفرد بزيادة حصتها إلى ما يزيد على 44.4 بالمئة.

وذكرت الصحيفة أمس الجمعة أن محادثات الشركتين تغطي مسألة ما إذا كانت نيسان ستنضم إلى وحدة رينو الجديدة، التي يتم إنشاؤها لضم أصول سيارتها الكهربائية، مقابل تخفيض الحليف الفرنسي حصته في نيسان.

وأضافت الصحيفة أن المدير التنفيذي للعمليات في نيسان أشواني جوبتا كان من بين مسؤولي الشركة الذين زاروا فرنسا الشهر الماضي لبحث ما إن كانت شركة صناعة السيارات اليابانية ستستثمر في شركة رينو الجديدة للسيارات الكهربائية.

وأحجمت رينو عن التعليق على تقرير الصحيفة، بينما لم ترد نيسان حتى الآن على طلب رويترز للتعليق خارج أوقات العمل الرسمية.

    المصدر :
  • رويترز

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