نيورالينك المملوكة لماسك: زرع شرائح الدماغ لدى 12 شخصا

منذ 47 دقيقة
قالت شركة نيورالينك التي يمتلكها الملياردير إيلون ماسك إنه تم زرع شرائح الدماغ التي تصنعها لدى 12 شخصا حول العالم.

ويمثل ذلك زيادة عن الإعلان السابق الصادر في يونيو حزيران، عندما قال شريكها معهد بارو لطب الأعصاب إنه تمت زراعة الرقائق لدى سبعة أشخاص مصابين بشلل حاد وأصبحوا يستخدمونها للتحكم في وسائل رقمية وأدوات مادية من خلال التفكير.

وقالت نيورالينك على منصة إكس أمس الثلاثاء إن المرضى حصلوا على أجهزتهم لمدة 2000 يوم، واستخدموها لأكثر من 15 ألف ساعة.

وفي يوليو تموز، قالت نيورالينك إنها ستطلق دراسة سريرية في بريطانيا لاختبار رقائقها، بشراكة مع مستشفيات كلية لندن الجامعية ومستشفيات نيوكاسل.

وحصلت الشركة على 650 مليون دولار في جولة تمويل في يونيو حزيران.

وبدأت التجارب على البشر في 2024 بزرع شريحة في الدماغ بعد معالجة مخاوف متعلقة بالسلامة أشارت إليها إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية التي رفضت في بادئ الأمر طلب نيورالينك بشأنها في 2022.

  • رويترز

