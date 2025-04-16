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"نيويورك تايمز": واشنطن تدرس فرض عقوبات تمنع ديب سيك من شراء تكنولوجيا أمريكية

منذ 35 دقيقة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. رويترز

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. رويترز

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ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، اليوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس فرض عقوبات من شأنها أن تمنع شركة ديب سيك الصينية من شراء تكنولوجيا أمريكية، كما تناقش منع الأمريكيين من الوصول إلى خدماتها.

وتسبب إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي ديب سيك منخفض التكلفة في هزة للقطاع ودفع الحكومة الأمريكية منذ ذلك الحين لاتخاذ خطوات لمواجهة الشركة الصينية الناشئة ومنع وصول منتجات شركة صناعة الرقائق إنفيديا إليها.

وركزت ضوابط التصدير الأمريكية على رقائق الذكاء الاصطناعي من إنفيديا، إذ يهدف المسؤولون الأمريكيون إلى منع بيع أكثر الرقائق تقدما إلى الصين في محاولة للحفاظ على صدارة الولايات المتحدة في سباق الذكاء الاصطناعي.

وتحركت إدارة ترامب هذا الأسبوع لتقييد بيع إنفيديا لرقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وحذرت إنفيديا أمس الثلاثاء من خسارة قدرها 5.5 مليار دولار بعد أن فرضت واشنطن قيودا على صادرات رقاقة الذكاء الاصطناعي (إتش-20) إلى الصين.

ولم ترد شركة ديب سيك والبيت الأبيض ووزارة التجارة الأمريكية بعد‭ ‬على طلبات للتعليق.

    المصدر :
  • رويترز

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