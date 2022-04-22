نيويورك تتصدر الترند.. والسبب ناطحة سحاب كهربائية

تعتبر نيويورك من أكثر مدن العالم شهرة بناطحات السحاب العالية، ولكن مؤخراً كشفت مؤسسة “جيه بي مورغان تشيس” المصرفية العملاقة عن مخططات لبناء مقر رئيسي عالمي جديد لها مزود بالطاقة المتجددة بالكامل.

وبحسب تقرير لموقع “CNN” الذى لفت إلى أن ناطحة السحاب المزمع أن تضم 60 طابقاً سيكتمل بناؤها في 2025 لترتفع 1388 قدماً وتشكل أضخم بناء “كهربائي بالكامل” في نيويورك، على حدّ تعبير شركة “فوستر أند بارتنرز” للأعمال الهندسية التي تقف وراء المشروع.

ونشرت عدة تشكيلة من الصور أخيرآ ظهرت بها تشكيلة من الصور التي نشرت أخيراً الشكل المتدرج للبرج شاهقاً يطل محلقاً في قلب مانهاتان، بإلاضافة أنه لفت بيان لـ”جيه بي مورجان تشيس” إلى أن ناطحة السحاب ستحقق “صفر انبعاثات تشغيلية”.

ويعود ذلك بجانب منه إلى استخدام الطاقة الكهربائية من مصنع كهربائي تابع للولاية، كما وتضم قائمة التصاميم الفعالة من حيث الطاقة نوافذ ثلاثية الصقل وأنظمة لتخزين وإعادة استعمال المياه بما يقلص هامش الاستخدام بنسبة 40 بالمئة، ويستعين البرج كذلك بـ”تكنولوجيا البناء الذكية” من خلال توظيف أجهزة استشعار لمراقبة وتقليص استهلاك الطاقة.

بالإضافة أن المهندسون يشيرون مع انطلاق أعمال البناء على الموقع إلى أن 97 بالمئة من مواد البناء العائدة للبرج الذي كان قائماً على المساحة عينها تمت “إعادة تدويرها واستخدامها وتطويرها للأفضل”.

كما يوفر التصميم الهندسي الجديد كذلك مساحات خارجية عند الطابق الأرضي تبلغ ضعف التي كانت موجودة سابقاً، تكملها ساحة عامة وممرات جانبية واسعة.

بالإضافة أن المهندس المعماري البريطاني الشهير نورمان فوستر، مؤسس شركة “فوستر أند بارتنرز” لفت الى أن البرج يشكل “علامة فارقة جديدة تحاكي الموقع التاريخي” وهى طفرة تاريخية مميزة .