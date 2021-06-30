هاتف اقتصادي من "آبل" بحلول الـ2022

تنوي شركة “آبل” طرح هاتفاً اقتصادياً مع شاشة كبيرة، بحلول عام 2022 ما سيشكل مفاجأة مفاجأة نوعية لحرفائها بإنتاج هاتف اقتصادي بمواصفات إلكترونية مذهلة.

ومن المتوقع أن تتراوح سعتها بين 6.1 و6.7 بوصات، بسعر أقل من 900 دولار أمريكي، علما أن أسعار هواتف “أيفون” التي تمتلك سعات الشاشة اللمسية تبدأ من 1099 دولارا أمريكيا وما فوق.

ووفق تقرير لوكالة “سبوتنيك” عربي، فستزود هواتف “آيفون” الجديدة بمستشعرات بصمة أسفل الشاشة اللمسية، في تخلّ واضح من “أبل” عن خططها بإلغاء استخدام مستشعر بصمة الأصابع.

ومن المتوقع أيضا أن تطور “أبل” كاميرات هواتف “آيفون” لتصبح بدقة 48 ميغابيكسل.

ولكن “أبل”، وفق ذات المصدر، لن تتخلى أيضا عن خططها بإطلاق هاتف أصغر حجما وبسعر اقتصادي أيضا، سعة شاشته 5.4 بوصات فقط.

يذكر أن شركة “أبل” الأمريكية كانت قد أعلنت في بيان لها في كانون الثاني (يناير) الماضي نمو إيراداتها بنسبة 21 بالمئة على أساس سنوي، إلى 111.4 مليار دولار، خلال الربع الأول للسنة المالية للشركة، المنتهي في 26 ديسمبر/ كانون أول الماضي، على الرغم من عام صعب لغالبية القطاعات الإنتاجية بفعل تحديات جائحة كورونا.