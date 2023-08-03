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هاتف جديد من شاومي بتصميم الكاميرة المنبثقة

منذ 39 دقيقة
شعار شركة شاومي "xiaomi"

شعار شركة شاومي "xiaomi"

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تعمل شركة شاومي الصينية على إصدار جديد من هواتفها يأتي بتصميم منبثق لكاميرة السيلفي، بحسب ما كشفت تسريبات حديثة.

شاركت صفحة “FixedFocus” صور مسربة ثلاثية الأبعاد لهاتف جديد مرتقب من شاومي يأتي بتصميم منبثق لكاميرة السيلفي، وهو تصميم قدم في عدد من الإصدارات السابقة، إلا أن شاومي تعود بهذا التصميم من جديد.

ولقد قدمت الكاميرة المنبثقة للمرة الأولى في هاتف Vivo NEX الذي انطلق في 2018، بينما تقدم شاومي الكاميرة بشكل جديد والذي سجل في براءة إختراع للشركة بعنوان “جهاز محجوب أو كاميرة محجوبة”.

ومن المقرر أن يدعم هذا التصميم خفض المساحة التي تشغلها كاميرة السيلفي، لدعم الجهاز بوزن خفيف وتصميم نحيف مقارنة بالإصدارات السابقة المميزة بكاميرة منبثقة.

يذكر أن عودة كاميرة السيلفي المنبقة في الهواتف الذكية قد يقدم للجيل القادم من الهواتف الذكية تصميم مبتكر وأكثر جاذبية.

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