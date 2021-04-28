هاتف ذكي جديد من ألكاتيل بمميزات مذهلة

أعلنت شركة ألكاتيل الفرنسية عن طرح هاتفها الذكي 1S الجديد، الذي ينتمي إلى الفئة الأساسية، ويعد هاتفا اقتصاديا بمميزات مذهلة.

وأوضحت الشركة أن الهاتف الجديد يمتاز بشاشة IPS قياس 6.52 بوصة بدقة HD+ تبلغ 1600 × 720 بيكسل، كما أنه مزود بكاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابيكسل.

وينبض بداخل الهاتف المعالج MediaTek MTK6762D ثماني النواة مع 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و32 جيجابايت من الذاكرة الداخلية، والتي يمكن توسيعها حتى 512 جيجابايت باستخدام بطاقات ذاكرة microSD.

وبالنسبة للكاميرا الرئيسية فهي كاميرا ثلاثية بدقة 13 ميجابيكسل، والتي توفر وحدة 2 ميجابيكسل لتأثيرات البوكيه، مع عدسة ماكرو 2 ميجابيكسل. ويعتمد الهاتف على بطارية سعة 4000 مللي أمبير ساعة ومقبس شحن USB صغير.

ويتوفر هاتف ألكاتيل مقابل 130 يورو باللونين Elegant Black وTwilight Blue.

وتواصل الشركة الفرنسية عودتها للأضواء بعد أن أطلقت هاتفها الذكي 3X الجديد، الذي ينتمي للفئة الأساسية، وببطارية تعمل لمدة 31 ساعة متصلة، وأوضحت الشركة الفرنسية التابعة لشركة TCL الصينية أن الهاتف الجديد يأتي مزودا بشاشة IPS قياس 6.52 بوصة وبدقة وضوح 1600 × 720 بيكسل ونسبة شاشة إلى جسم تبلغ 89 %.

يشتمل الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة وضوح 13 ميجابيكسل في الأمام، وكاميرا رباعية في الخلف: الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 5 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا للعمق بدقة 2 ميجابيكسل.

وتأتي البطارية المدمجة بسعة 5000 مللي أمبير ساعة وتكفي لمدة عمل تصل إلى 31 ساعة وتدعم الشحن عبر منفذ USB-C، ويدعم الهاتف الجديد تقنية Wi-Fi 802.11 bgn و Bluetooth 5.0 ومنفذ USB من النوع C وAndroid 10 كنظام تشغيل.

ويتوفر الهاتف اعتبارا من أيلول/سبتمبر القادم بالألوان Jewelry Black و Jewelry Green بسعر يبلغ نحو 200 يورو.