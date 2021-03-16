هاتف شاومي الجديد Black Shark 4 Pro سيكون جهازاً لا يقهر

قال موقع ”غيسمارينا“ أن شركة الهواتف الصينية العملاقة ”شاومي“ تستعد للكشف عن هاتف Black Shark 4 Pro الذكي في وقت لاحق من العام الجاري.

وكشف الرئيس التنفيذي للشركة ”Luo Yuzhou“ على منصة ويبو الصينية، أن هاتف ألعاب Black Shark من الجيل التالي سيكون جهازًا لا يقهر، كما شارك ليو صورة جديدة لشروق الشمس ولها علامة مائية للكاميرا الثلاثية الخاصة بـ Black Shark 4 Pro.

ويستمر ليو في التشويق والإثارة بشأن هاتف Black Shark 4 Pro، كما ألمح ليو أن الهاتف سيتم إطلاقه قريبًا.

وتم رصد هاتف Black Shark 4 Pro على قاعدة بيانات TENAA و Geekbench، ومن المتوقع أن يحتوي الهاتف على بطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع بقوة 120 واط، يمكن أن ينتقل من 0 إلى 100٪ في 15 دقيقة .

وسيأتي الهاتف مزوداً بإعداد ثلاثي الكاميرا، كما يضم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، وسعة تخزين 512 غيغابايت.

كما سيأتي الهاتف مزودا بشاشة FHD+ مقاس 6.67 بوصة، ومعدل تحديث 144 هرتز، على أن يعمل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 888، ويتم تشغيله بواسطة نظام التشغيل Andrоid 11 القابل للتحديث.