هاتف شاومي Xiaomi Mi 11 أم iPhone 12.. أيهما أفضل ؟

حرصت شركة شاومي الصينية منذ اللحظة الأولي لإنتاج هاتفها الذكي الجديد Xiaomi Mi 11 ، على أن يكون بمواصفات وميزات تمكنها من منافسة أحدث الهواتف خاصة iPhone 12 من أبل، لذا اهتمت التقارير التقنية بالمقارنة بين مميزات وتصميم الهاتفين والسعر والبطارية للوقوف على أفضلهما.

وإليك مقارنة بين الهاتفين على النحو التالي:

السعر والتوافر

من المقرر أن يباع Xiaomi Mi 11 بحوالي 900 دولار لسعة تخزين 128 جيجابايت وحوالي 960 دولارًا لسعة تخزين 256 جيجابايت، وبالنسبة لـiPhone 12 فهو يبدأ من 799 دولارًا لمساحة تخزين 64 جيجابايت فقط.

التصميم

يتمتع كل من iPhone 12 وXiaomi Mi 11 بظهر زجاجي وإطار من الألومنيوم، كما يأتي كلاهما بتصميم كاميرا خلفية على شكل مربع في الزاوية اليسرى العليا.

ولكن يتميز iPhone 12 بشاشة مسطحة ونوتش كبير، بينما يحتوي Xiaomi Mi 11 على شاشة منحنية وكاميرا مثقبة، وتختلف أبعاد الجهازين ووزنهما أيضًا، ويعتبرMi 11 أكبر وأثقل.

ويتفوق iPhone 12 في خاصية مقاومة للماء، حيث تم تصميمه ليكون قادرًا على تحمل الغمر حتى عمق 6 أمتار لمدة تصل إلى 30 دقيقة، ولا يحتوي هاتف Xiaomi Mi 11 على هذه الميزة.

الشاشة

بالنسبة للشاشات، يمتلك الهاتفان الكثير من الاختلافات، ويحتوي Xiaomi Mi 11 على شاشة AMOLED منحنية مقاس 6.81 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز ودعم HDR10 + وسطوع يبلغ 1500 شمعة.

ويحتوي iPhone 12 على شاشة OLED مسطحة بحجم 6.1 بوصة ومعدل تحديث 60 هرتز ودعم HDR10 وذروة سطوع تبلغ 1200 شمعة.

وبناء على ذلك، يحتوي هاتف Xiaomi Mi 11 على شاشة أكبر وأعلى دقة ومعدل تحديث أعلى ودرجة سطوع أعلى، وهو ما يجعله متفوقًا على هاتف أبل.

الكاميرات وعمر البطارية

يحتوي هاتف Xiaomi Mi 11 على كاميرا خلفية ثلاثية مع كاميرا رئيسة بدقة 108 ميغابكسل وكاميرا عريضة بدقة 13 وكاميرا بدقة 5 ميغابكسل وكاميرا أمامية بدقة 20 ميغابكسل.

يحتوي جهاز iPhone 12 على كاميرتين خلفيتين فقط، تتكون من كاميرا رئيسة بدقة 12 ميغابكسل وكاميرا عريضة بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 12 ميغابكسل.

ويتفوق شاومي بعدد الكاميرات وأنواعها والميغابكسل، ولكن لايحتوي أي من الهاتفين على كاميرا التقاط صور مقربة.

وبالنسبة للبطارية، يحتوي هاتف Xiaomi Mi 11 على بطارية 4600 مللي أمبير مع شحن سريع 55 وات وشاحن لاسلكي 50 وات و شاحن لاسلكي عكسي 10 وات، ويحتوي جهاز iPhone 12 على بطارية أصغر بكثير تبلغ 2815 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع 20 وات وشحن لاسلكي بقوة 15 وات ولا يوجد شحن لاسلكي عكسي.

يدعم iPhone 12 أجهزة شاحن MagSafe، التي لا يدعمها هاتف Xiaomi Mi 11.

المواصفات والأداء

يمتلك Xiaomi Mi 11 مجموعة شرائح Snapdragon 888 مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت، بينما يحتوي iPhone 12 على مجموعة شرائح A14 Bionic مع ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت.

يدعم كلا الهاتفين شبكة الجيل الخامس مع بعض الاختلافات الكبيرة مثل امتلاك Xiaomi Mi 11 خاصية ماسح بصمات الأصابع ويستخدم جهاز أيفون 12 خاصية Face ID.

كما يعمل Xiaomi Mi 11 بنظام Android 11 بينما يعمل iPhone 12 بنظام iOS 14.

بشكل عام، يحتوي هاتف Xiaomi Mi 11 على شاشة أكبر وأكثر وضوحًا بمعدل تحديث أعلى إضافة إلى بطارية أكبر وشحن أسرع والمزيد من الكاميرات، بينما يتمتع iPhone 12 بمقاومة أفضل للماء كما أنه أصغر حجمًا وأخف وزنًا.