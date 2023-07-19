هاتف يأخذكم لأبعد حد.. ميزات وسعر HONOR 90 5G

أعلنت علامة HONOR العالمية للتكنولوجيا عن إطلاق أحدث هواتفها HONOR 90 5G المدعوم بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط.

والهاتف الذي يأتي ضمن سلسلة HONOR N الأسطورية الكشف عنه من خلال حدث ضخم واستثنائي تحت شعار “مهمة HONOR المستحيلة”.

ويعرض الهاتف الذكي الجديد كليًا تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة من HONOR وأفضل الابتكارات في فئتها، بما في ذلك AI Vlog Master وشاشة مريحة بدون ضرر على العين، بالإضافة إلى كاميرا فائقة الوضوح بدقة 200 ميغابكسل.

ويتوفر HONOR 90 5G الآن للطلب المسبق بسعر مثير وهدايا خاصة لفترة محدودة.

ثورة في تصوير الفيديو

وقال مفيجيان (السيد هاوس)، المدير العام لشركة HONOR GCC إن HONOR 90 يشتمل على تقنيات مبتكرة للعناية بالعين تعطي الأولوية لراحة أعين المستخدمين أثناء استخدامهم للهاتف لفترات طويلة، مما يضمن تجربة مشاهدة خالية من المخاطر.

وتابع: “يسعدنا أن نشارككم الأخبار المثيرة بإطلاق هاتف HONOR 90 5G وتوفره الآن للطلب المسبق. نحن نؤمن بشدة أن هذا الهاتف الذكي سيحدث ثورة في عالم تصوير الفيديو، وذلك بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي ترتقي بتصوير الفيديو على الهاتف الذكي إلى مستويات جديدة”.

AI Vlog Master.. تقنية ذكاء اصطناعي

يفتح HONOR 90 5G عالمًا من الفرص اللامحدودة من خلال تبني تقنية الذكاء الاصطناعي في تصوير وتدوين الفيديو باستخدام AI Vlog Master والتي تتضمن إنشاء فيديو سريع بالذكاء الاصطناعي واقتراح وضع التصوير بالذكاء الاصطناعي وخاصية تقليل الضجيج بالذكاء الاصطناعي.

مع خاصية إنشاء فيديو سريع بالذكاء الاصطناعي، يمكن للمستخدمين تحويل لقطاتهم إلى مقطع فيديو رائع مدته 15 ثانية، مصمم بشكل مثالي لمشاركته عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في ثانية واحدة فقط ، تكون هذه التحفة الفنية جاهزة للمشاركة.

من خلال اقتراح وضع التصوير بالذكاء الاصطناعي، يحلل HONOR 90 5G المشهد ويوصي بوضع الفيديو المثالي من 5 أوضاع Portrait Video و HDR Video و Close up و Multi-video و Solo cut.

تقدم HONOR أيضًا ميزة تقليل الضجيج بالذكاء الاصطناعي الميزة التي غيرت قواعد اللعبة باستخدام تقنية AI لإزالة ضوضاء الخلفية من مقاطع الفيديو، لتضمن وضوح الصوت دون تشتيت الانتباه بالأصوات المحيطة، مما يوفر لمدوّني ومنشئي الفيديو طريقة خالية من المتاعب لالتقاط محتوى عالي الجودة.

طفرة جديدة مع شاشة مريحة بدون ضرر على العين

تضعHONOR معيارًا جديدًا في تكنولوجيا العناية بالعيون مع الإطلاق الثوري لهاتف HONOR 90 5G . يتميز هذا الهاتف الذكي المتطور بشاشة مريحة للعين بدون ضرر على العين هي الأولى من نوعها في عالم الهواتف، والتي تقدم أعلى تقنية تعتيم تم الوصول إليها بتردد 3840Hz.

تضمن هذه التقنية الرائدة في الصناعة تجربة مشاهدة مريحة وخالية من الوميض، وتقلل من إجهاد العين وتوفر الراحة المثلى في جميع الحالات. مع HONOR 90 5G ، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة بصرية لا مثيل لها ومريحة لأعينهم.

تهدف HONOR من خلال تقنية التعتيم الديناميكي، وشاشة العرض الليلية اليومية وشهادة TÜV Rheinland الخالية من الوميض، إلى تقديم تجربة لا مثيل لها للعناية بالعين، والاستفادة من الابتكارات المتطورة لوضع معايير جديدة في الصناعة.

علماً بأن أعيننا غالبًا ما تشعر براحة أكبر في ظروف الإضاءة الطبيعية، يستخدم HONOR 90 ضوءًا ديناميكيًا يشبه إيقاع الضوء الطبيعي لتحفيز حركة العضلات من خلال التعتيم الديناميكي. تساعد هذه الميزة المبتكرة في تخفيف إجهاد العين بنسبة تصل إلى 18٪ عن طريق زيادة الدورة الدموية في العضلة الهدبية.

من خلال Circadian Night Display، يقوم HONOR 90 5G تلقائيًا بضبط الشاشة على الألوان الأكثر دفئًا وتقليل الضوء الأزرق، مما يعزز إفراز الميلاتونين لتحسين النوم. يمكن أن تزيد هذه الميزة من مستويات الميلاتونين بنسبة 20٪ ، مما يؤدي إلى جودة نوم أفضل ومدة نوم أطول للمستخدمين.

حصل HONOR 90 على شهادةTÜV Rheinland Flicker Free ، مما يضمن تجربة مشاهدة خالية من الوميض حتى في مستويات السطوع المنخفضة. إنها تحقق مستوى تعتيم خالي من المخاطر، مما يجعلها مثالية لجيل اليوم من عشاق للمحتوى وأولئك الذين يقضون ساعات طويلة في مشاهدة واستخدام هواتفهم الذكية.

كاميرا فائقة الوضوح بدقة 200 ميغابكسل لتجربة تصوير فائقة

يقدم HONOR 90 نظامًا قويًا للكاميرا الثلاثية، يتكون من كاميرا رئيسية بدقة 200 ميغابكسل مع مستشعر قياس 1 / 1.4 بوصة لالتقاط إضاءة استثنائي وأداء مذهل في الإضاءة المنخفضة. تكتمل هذه الكاميرا بكاميرا فائقة الاتساع وكاميرا ماكرو بدقة 12 ميغابكسل مع مجال رؤية واسع وكاميرا عمق 2 ميغابكسل لتقدير المسافة بدقة، ينتج إعداد الكاميرا هذا صورًا مفصلة بنطاق ديناميكي عالٍ.

G أيضًا وضع Portrait Mode الجديد، مما يوفر ملامح وجه محددة جيدًا ولون بشرة دقيق وتأثير بوكيه طبيعي. إضافة إلى ذلك، يتميز HONOR 90 5G بكاميرا أمامية بدقة 50 ميغابكسل تلتقط صور سيلفي مذهلة بتفاصيل استثنائية، مما يلبي احتياجات صانعي المحتوى.

تمكّن الكاميرا الموجودة في HONOR 90 5G المستخدمين من اغتنام كل لحظة دون عناء، والتقاط التفاصيل الدقيقة بدقة متناهية. من المناظر الطبيعية الخلابة إلى التجمعات الثمينة، تضمن هذه الكاميرا وضوحًا استثنائيًا وألوانًا نابضة بالحياة.

أداء يأخذكم لأبعد حد

HONOR 90 5G هو أول هاتف ذكي من سلسلة HONOR N يعمل بأحدث إصدار من HONOR MagicOS 7.1 مستنداً على نظام Android 13. يوفر نظام التشغيل المتقدم هذا مجموعة من الميزات المحدثة والمخصصة، مما يوفر للمستخدمين تجربة أكثر ذكاءً وملاءمة من أي وقت مضى. إنه مزود بمعالج Qualcomm Snapdragon 7 من الجيل المحسن 5G 4nm ، والذي يوفر أداءً استثنائيًا ويمكنه التعامل مع المهام الأكثر كثافة وتطلبًا بسهولة.

يأتي HONOR 90 5G مزودًا ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة يمكنها تشغيل الجهاز ليوم كامل ، مما يجعله مثاليًا للإنتاجية طوال اليوم. مع تقنية HONOR SuperCharge بقدرة 66 واط ، يوفر HONOR 90 تجربة شحن سريع. يمكن للمستخدمين تشغيل الهاتف الذكي بنسبة 45٪ في 15 دقيقة فقط باستخدام الشاحن المرفق مما يسمح لهم بتشغيل أجهزتهم بسرعة والاستمتاع بالألعاب والموسيقى ومشاهدة الفيديو أثناء التنقل.

عروض خدمات HONOR Cloud

ابتداءً من 17 يوليو/ تموز وحتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول، فإن مُستخدمي سلسلة HONOR 90 يُمكنهم الحصول على مجموعة واسعة من الهدايا الحصرية من خلال متجر HONOR Game Center، HONOR Themes، Game Manager.

متجر HONOR Game Center

سجّل الدخول يوميًا للحصول على قسائم الألعاب واستمتع بألعابك المفضلة في HONOR Game Center.

ويمكن لمستخدمي سلسلة HONOR 90 الحصول على مجموعة من السمات والخلفيات الحصرية في سمات HONOR ، بما في ذلك الهالة المتوهجة الرائعة المخصصة ومراحل القمر الرومانسية و AODs وموضوعات HONOR Talents وخلفيات AIGC.

برنامج HONOR Go Beyond

برنامج HONOR Go Beyond ، الذي أعلن عنه السيد زاو في HGDC.2022 ، أصبح الآن على الإنترنت ، مما يوفر حافزًا بأكثر من 130 مليون دولار أمريكي لمطوري التطبيقات / الألعاب الموهوبين ومصممي واجهة مستخدم الهاتف المحمول. من خلال المشاركة في هذه الحملة، يمكنك الحصول على فرصة الحصول على مكافآت مرورية لإبداعاتك المبتكرة والمتميزة.

السعر والتوفر

يتوفر HONOR 90 بأربعة ألوان رائعة – الفضي الماسي والأخضر الزمردي والأسود منتصف الليل، وكلها مستوحاة من جمال الطبيعة ومصممة للمستخدمين محبي الأناقة.

هاتف HONOR 90 5G متوفر الآن للطلب المسبق بسعر يبدأ من 1599 درهم لنسخة 19GB (12+7) + 256GB وسعر 1999 درهم لنسخة 19GB (12+7) + 512GB مع هدايا مجانية بقيمة 597 درهما تتضمن سماعات HONOR CHOICE Earbuds X3، حماية للشاشة لمدة عام.

ويمكن الطلب المسبق من خلال موقع hihonor.com ، أكسيوم، كارفور، أي ماكس، جامبو، KM للتجارة، لولو، شرف دي جي، نون واتصالات من e&.