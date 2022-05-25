هاتف Galaxy M13 5G.. صور مسربة تكشف عن تصميم وألوان هاتف المرتقب

يترقب عشاق هواتف شركة “سامسونغ”، الإعلان المرتقب عن هاتف الشركة الجديد Galaxy M13 5G والذي سينطلق في عدة أسواق.

وقد رصدت تسريبات في الآونة الأخيرة، الجهاز عبر منصات اعتماد مختلفة مثل TUV و Bluetooth SIG و FCC.

وبالأسبوع الماضي، تم نشر صفحة دعم للهاتف على موقع Samsung UK. والآن، شارك Evan Blass، أحد المسربين المعروفين، صور عالية الدقة لـ Galaxy M13 5G للكشف عن تصميمه والألوان الخاصة بالهاتف.

تُظهر الصور ان Galaxy M13 5G سيكون متاحًا بثلاثة ألوان على الأقل؛ الأخضر الداكن والأبيض والوردي. يحيط بالجزء الأمامي من الجهاز شاشة مزودة بنتوء على شكل قطرة الماء مع إطار سفلي سميك.

زعمت التقارير السابقة أن هاتف Galaxy M13 5G سيحتوي على كاميرا مزدوجة في الخلف. ومع ذلك، تشير الصور المسربة إلى أن الهاتف مزود بإعداد كاميرا ثلاثي وفلاش LED. من غير الواضح ما إذا كان الهاتف مزودًا بالفعل بكاميرا ثالثة، أم أنها مجرد وسيلة للتحايل.

يتميز الجانب الأيمن من الجهاز بأزرار للتحكم في مستوى الصوت وزر للطاقة مدمج مع مستشعر بصمات الأصابع.