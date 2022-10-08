هاكرز يسرقون 568 مليون دولار من منصة Binance

أكدت أكبر منصة تداول للعملات المشفرة في العالم Binance أن مجموعة من الهاركز سرقوا ما يصل إلى 2 مليون عملة BNB – بقيمة تقارب 568 مليون دولار – وذلك بعد أن قالت في البداية أنه تمت سرقة أكثر من 100 مليون دولار فقط من نظامها الأساسي، مما دفع الشركة إلى إيقافها مؤقتاً للمعاملات وتحويل الأموال.

وقال التقرير إن الشركة اكتشفت تعرض أحد جسور “البلوك تشين” للقرصنة، وهي طريقة حديثة للسرقة الرقمية استخدمت في عمليات قرصنة أخرى، وكانت “بينانس” قد قالت في البداية إن العملات المسروقة تتراوح قيمتها بين 100 مليون دولار و110 ملايين دولار، وبعدها أفادت شبكة CNBC أن شركة التشفير خسرت 570 مليون دولار.

وقد كان الاستغلال من خلال تزوير متطور لإثبات المستوى المنخفض في مكتبة واحدة مشتركة، وقالت الشركة إنها ستمنح مليون دولار لكل خلل مهم وجده باحثون في سلسلة BNB، وأعلنت الشركة “هناك مكافأة للقبض على المتسللين تصل إلى 10 في المائة من الأموال المستردة”.

وأضافت: “سيتم إدخال آلية جديدة للحوكمة على السلسلة في سلسلة BNB لمحاربة الهجمات المحتملة في المستقبل والدفاع عنها”، وكانت هناك سلسلة من الهجمات على استهداف نقاط الضعف في الجسور عبر السلاسل في بورصات العملات المشفرة في الماضي القريب.

وفي يونيو ، استغل أحد المتسللين خطأ لسرقة 100 مليون دولار من Harmony’s Horizon Bridge، وفي أغسطس، سرق مجرمو الإنترنت ما قيمته 190 مليون دولار من العملات المشفرة من جسر البدوي عبر السلاسل، ووفقًا لمزود بيانات Blockchain Chainalysis ، تمت سرقة ما يقرب من ملياري دولار من العملات المشفرة في عمليات اختراق للجسور عبر السلسلة حتى الآن.