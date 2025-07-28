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هاكرز يعلنون اختراق أنظمة "إيروفلوت" الروسية وإلغاء عشرات الرحلات

منذ ساعة واحدة
شركة الطيران الروسية إيروفلوت

شركة الطيران الروسية إيروفلوت

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أعلن بيان على الإنترنت، يقول إنه صدر عن مجموعة قرصنة تدعى سايلنت كرو، اليوم الاثنين مسؤولية المجموعة عن هجوم على البنية التحتية للمعلومات لشركة الطيران الروسية إيروفلوت.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من صحة البيان، الذي قال إن متسللين إلكترونيين من روسيا البيضاء ضالعون أيضا في الهجوم.

وقالت إيروفلوت اليوم الاثنين إنها ألغت أكثر من 40 رحلة جوية بعدما أبلغت عن عطل في أنظمة المعلومات.

وذكرت في منشور على تطبيق تيلغرام “نتيجة لذلك، من المتوقع إجراء تعديلات على مواعيد بعض الرحلات، بما قد يشمل تأخيرات وإلغاءات”.

وأوضحت أن “المتخصصين يعملون حاليا على تقليل التأثير على مواعيد الرحلات وإعادة الخدمات لوضعها الطبيعي”، لكنها لم تخض في تفاصيل بشأن حجم العطل أو سببه المحتمل.

ورغم العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، والتي أدت إلى قيود كبيرة على السفر ومسارات الطيران، لا تزال إيروفلوت من بين أكبر 20 شركة طيران حول العالم من حيث عدد المسافرين.

وفي عام 2024، بلغ عدد مسافري مجموعة إيروفلوت 55.3 مليون مسافر، وفقا لبيان على الموقع الإلكتروني للشركة.

    المصدر :
  • رويترز

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