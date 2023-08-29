هايبر إكس تكشف عن سماعة رأس لعشاق الألعاب

كشفت شركة هايبر إكس (HyperX) سماعة الرأس اللاسلكية Cloud III Wireless الجديدة، التي تهدف إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة تمتاز بفترة تشغيل طويلة للبطارية تصل إلى 120 ساعة. وتتم عملية إعادة الشحن بالكامل في غضون 4 ساعات.

واعتمدت هايبر إكس في سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة على بطارية أكبر مع تعزيز وسائل الراحة أيضا من خلال تغطية وسادة الأذن والقوس بإسفنج الميموري فوم، وقد تم تصنيع قوس سماعة الرأس من الألومنيوم لتوفير المزيد من المتانة.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لسماعة الرأس اللاسلكية Cloud III Wireless الجديدة على مشغلات قياس 53 ملم مع دعم تقنية DTS Headphone:X Spatial Audio ويتم توصيل سماعة الرأس بأجهزة التشغيل عن طريق دونجل USB-C، ولا يتم دعم تقنية البلوتوث.

وتقتصر سماعة الرأس اللاسلكية HyperX Cloud III Wireless على دعم التشغيل اللاسلكي من الحواسيب وبلاي ستيشن 5 ونينتندو Switch والأجهزة الجوالة فقط.

وأشارت هايبر إكس إلى تركيب اثنين من الميكروفونات للحد من الضجيج المزعج، ولكن لا تتوافر وظيفة إلغاء الضوضاء الفعالة ANC، وتشتمل سماعة رأس اللاسلكية الجديدة أيضا على ميكروفون قابل للخلع، وتشير لمبة LED إلى كتم الصوت