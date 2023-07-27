الخميس 9 محرم 1445 ﻫ - 27 يوليو 2023 |
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هايسنس تطلق تلفازها الذكي الجديد U8KQ

منذ دقيقة واحدة
شركة هايسنس

شركة هايسنس

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أطلقت شركة هايسنس التلفاز الذكي U8KQ الفاخر الجديد، والذي يتوفر بأحجام 55 أو 65 أو 75 بوصة.

وأوضحت الشركة الصينية أن التلفاز U8KQ الجديد يعتمد على شاشة 4K-ULED بدقة وضوح 3840 × 2160 بيكسل، مع معدل تحديث الصورة 144 هرتز.

كما تم تزويد التلفاز الفاخر بمصابيح Mini-LED وتقنية Quantum Dot Color. وتتمتع الإضاءة الخلفية بشدة سطوع تصل إلى 1500 قنديلة/م2.

ويدعم التلفاز الذكي الجديد تقنيات Dolby Vision IQ و HDR10 و HDR10+ و HLG، بالإضافة إلى ALLM و VRR و FreeSync Premium Pro.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تزويد التلفاز بنظام صوت 2.1.2 متعدد القنوات ومتوافق مع Dolby Atmos و DTS Virtual-X.

ويدعم التلفاز التحكم بالأوامر الصوتية عبر Alexa وVidaa Voice. ويشتمل التلفاز على العديد من منافذ التوصيل مثل HDMI 2.1 مع eARC و USB و RJ-45 ومقبس لسماعة الرأس.

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