هايسنس تطلق تلفازها الذكي الجديد U8KQ

أطلقت شركة هايسنس التلفاز الذكي U8KQ الفاخر الجديد، والذي يتوفر بأحجام 55 أو 65 أو 75 بوصة.

وأوضحت الشركة الصينية أن التلفاز U8KQ الجديد يعتمد على شاشة 4K-ULED بدقة وضوح 3840 × 2160 بيكسل، مع معدل تحديث الصورة 144 هرتز.

كما تم تزويد التلفاز الفاخر بمصابيح Mini-LED وتقنية Quantum Dot Color. وتتمتع الإضاءة الخلفية بشدة سطوع تصل إلى 1500 قنديلة/م2.

ويدعم التلفاز الذكي الجديد تقنيات Dolby Vision IQ و HDR10 و HDR10+ و HLG، بالإضافة إلى ALLM و VRR و FreeSync Premium Pro.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تزويد التلفاز بنظام صوت 2.1.2 متعدد القنوات ومتوافق مع Dolby Atmos و DTS Virtual-X.

ويدعم التلفاز التحكم بالأوامر الصوتية عبر Alexa وVidaa Voice. ويشتمل التلفاز على العديد من منافذ التوصيل مثل HDMI 2.1 مع eARC و USB و RJ-45 ومقبس لسماعة الرأس.