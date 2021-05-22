هبوط أول مركبة صينية متنقلة على سطح المريخ

تشورونغ.. أول مركبة صينية متنقلة تهبط على المريخ

أعلنت الهيئة الوطنية الصينية اليوم السبت أن أول مركبة تمتنقلة صينية “تشورونغ” هبطت على سطح المريخ.

وبعد أول تحرك ناجح للمركبة “تشورونغ” على سطح المريخ، باتت الصين ثاني دولة بعد الولايات المتحدة تقوم بإنزال وتشغيل مركبة تجوال على المريخ.

ووفقا للبيانات الأولية من الهيئة الصينية المذكورة، فقد حطت المركبة “تشورونغ” عجلاتها على سطح المريخ في الساعة 10:40 صباح اليوم السبت (بتوقيت بكين).

تم في 23 يوليو عام 2020، إطلاق المسبار الصيني “تيانون-1″، المكون من مركبة مدارية ومركبة هبوط ومركبة متنقلة.

وهبطت مركبة الهبوط التي تقل المركبة المتنقلة في الجزء الجنوبي من “يوتوبيا بلانيتيا”، وهو سهل شاسع يقع في نصف الكرة الشمالي للمريخ، يوم 15 مايو الجاري.

وكانت الصين بالفعل حاولت إرسال مسبار إلى المريخ في 2011 خلال مهمة مشتركة مع روسيا. لكن المحاولة توقفت وقررت بكين بعد ذلك مواصلة المغامرة وحدها.

وأطلق الصينيون في نهاية تموز/يوليو 2020 من الأرض مهمتهم غير المأهولة “تيانوين-1” التي تحمل اسم المسبار الذي أرسل إلى الفضاء.

ويتألف المسبار من ثلاثة أجزاء هي مركبة مدارية (تدور حول الكوكب) ومركبة هبوط تقل الروبوت الذي يتم التحكم به عن بعد “تشورونغ”. وهذه المركبة هي التي حطت على سطح المريخ مما سيسمح للروبوت “تشورونغ” بالخروج.

ويزن “تشورونغ” أكثر من مئتي كيلوغرام. وهو مزود بأربعة ألواح شمسية لإمداد الطاقة ويفترض أن يعمل لمدة ثلاثة أشهر. كما أنه مزود بكاميرات ورادار وليزر مما سيسمح له بدراسة بيئة المريخ وتحليل تكوين صخور الكوكب.

وقالت القناة الصينية إن “مركبة الإنزال تيانوين-1 هبطت بنجاح في المنطقة المحددة مسبقا” على المريخ مع الروبوت “تشورونغ”، موضحة أنه تم تلقي “إشارة” على الأرض.

وهبط الروبوت المسير في منطقة من الكوكب الأحمر تسمى “يوتوبيا بلانيسيا” وهي سهل شاسع يقع في النصف الشمالي من المريخ.

وهي المحاولة الأولى المستقلة للصينيين. وهم يأملون بطموح في أن ينجزوا كل ما حققه الأمريكيون في العديد من بعثات المريخ منذ ستينات القرن الماضي.

وفي شباط/فبراير نجحت الصين في وضع “تيانوين-1” في مدار المريخ والتقاط صور للكوكب الأحمر.

وفي وقت مبكر من السبت، تمكنت من إنزال المسبار على سطح المريخ ما سيسمح للروبوت بمغادرته. ويشكل إنجاز العمليات الثلاث في مهمة أولى سابقة في العالم.

واختير اسم “تشورونغ” إله النار في الأساطير الصينية، بعد استطلاع للآراء عبر الإنترنت. واسم كوكب المريخ باللغة الصينية هو “هوشينغ” وترجمته الحرفية هي “كوكب النار”.