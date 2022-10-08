هبوط جديد لـ"بيتكوين"

هبطت أسعار العملات الرقمية المشفرة، السبت، وسط حالة اضطراب في سوق الكريبتو.

ويشهد سوق الكريبتو حالة من التذبذب الشديدة بسبب هروب المستثمرين من السوق جراء قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بانتهاج سياسة متشددة في رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي دفع بيتكوين العملة الرقمية الأشهر في العالم لتحقيق خسائر كبيرة فاقت 60%.

وحتى الأن لا يلوح في الآفاق أي مؤشرات على عودة سوق الكريبتو للاستقرار في ظل مواصلة الاحتياطي الفيدرالي لخططه بشأن أسعار الفائدة.

ويسعى الاحتياطي الأمريكي لكبح جماح التضخم بعد وصوله لمستويات قياسية في الولايات المتحدة وسط مخاوف من حدوث ركود بأكبر اقتصاد عالمي مع استمرار رفع أسعار الفائدة.

القيمة السوقية للعملات المشفرة

وتراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة اليوم السبت 8 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بنسبة 1.2% لتصل إلى 945.42 مليار دولار.

وانخفض حجم التداولات خلال آخر 24 ساعة بنسبة 1.8% ليصل إلى 52.13 مليار دولار.

وبحسب خبراء فأن أداء العملات المشفرة أصبح يرتبط بشكل متزايد بتحركات الأسهم في وول ستريت. وأنهت المؤشرات الرئيسة في “وول ستريت” تعاملات يوم الجمعة الماضي (نهاية تعاملات الأسبوع) على تراجع حاد، مسجلة خسائر فادحة.

وجاءت الخسائر بعد أن أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية وجود نمو قوي للوظائف وتراجع في معدل البطالة خلال الشهر الماضي، الأمر الذي يعطي مجالا أوسع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بالتمسك بمواصلة رفع أسعار الفائدة.

سعر بيتكوين اليوم

هبط سعر عملة بيتكوين (Bitcoin BTC)، السبت بنحو 2.31% إلى 19,498.3 دولار. ورغم هذا الهبوط فإن بيتكوين ما تزال مرتفعة بنحو 0.97% خلال تعاملات أسبوع.

وتراجعت القيمة السوقية لعملة بيتكوين إلى 373.94 مليار دولار .

أسعار العملات المشفرة اليوم

انخفض سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنحو 1.69% إلى 1,329.25 دولار.

كما هوى سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 0.6% ليبلغ 281.51 دولار.

أما سعر عملة الريبل XRP فقد شهد ارتفاعا كبيرا بنحو 6.9% ليسجل 0.52157 دولار.

وهبط سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 0.71% إلى 0.4252 دولار.

وتراجع سعر دوجكوين DOGE بنحو 1.7% ليصل إلى 0.062317 دولار.

وانخفض سعر بولكادوت Polkadot بنحو 0.36% ليسجل 6.34 دولار.