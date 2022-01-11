هبوط جماعي في أسعار العملات الرقمية.. وبيتكوين تقاوم

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء، بعض التقلبات، حيث صعد سعر “بيتكوين” بعد هبوط حاد سجلته أمس الإثنين جراء تهديدات “المركزي الأمريكي”.

كان سعر بيتكوين زاد بنحو 60% خلال العام الماضي لتتفوق على غيرها من الأصول المالية، وسط تقارير بشأن أهميتها في مقاومة التضخم ودورها في تنويع الاستثمارات وتبني مؤسسات مالية لها، ولكنها تعرضت لمشكلات في الأسابيع الأخيرة في ظل اضطراب الأسواق المالية.

وفقد العديد من المستثمرين شهية الاستثمار في الأصول عالية المخاطر وخصوصا العملات الرقمية مع اقتراب قرارا جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات التضخم المقرر صدورها غدا الأربعاء. ومن المتوقع أن تظهر البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته منذ عقود إلى 5.4% في ديسمبر/كانون الأول، من 4.9% في الشهر السابق.

وتراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 0.70% لتصل إلى 1.96 تريليون دولار، وبحجم تداولات خلال آخر 24 ساعة سجل نحو 104.79 مليار دولار.

أسعار العملات الرقمية اليوم

ارتفع سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 0.45% ليصل إلى 42171.71 دولار.

وانخفض سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 1.58% إلى 3113.87 دولار.

وتراجع سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 1.83% لتصل إلى 434.77 دولار.

وخسر سعر عملة كاردانو cardano ADA نحو 1.56% ليسجل 1.15 دولار.

ونزل سعر عملة ريبل XRP بنسبة 0.73% إلى 0.7484 دولار.

كما هوى سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 3.54% إلى 24.08 دولار.

وفقد سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 4.62% إلى 0.1447 دولار.

ونزل سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC بنسبة 1.42% ليصل إلى 128.95 دولار.

وهبط سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 1.33% إلى $27.58 دولار.