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هبوط جماعي في سوق الكريبتو بقيادة بيتكوين

منذ ساعة واحدة
بيتكوين

بيتكوين

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سجلت أسعار العملات الرقمية تراجعا، خلال تعاملات الإثنين، بقيادة العملة المشفرة الأشهر والأضخم “بيتكوين”.

التراجع الجماعي، شمل هبوط القيمة السوقية للعملات الرقمية خلال آخر 24 ساعة لتسجل 1.01 تريليون دولار.

في حين تراجع حجم التداولات على نحو ملحوظ في آخر 24 ساعة ليسجل 28.43 مليار دولار.

ويأتي التراجع الجماعي لأسعار العملات الرقمية وسط ترقب لنتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي.

وتجتمع لجنة السياسات النقدية لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي ” المركزي الأمريكي” خلال الفترة من 14 و15 مارس/ آذار المقبل لتحديد سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، والتي يتوقع لها أن تتخطى 5% بهدف الوصول إلى معدل التضخم المثالي 2%.

واستمرار الفيدرالي الأمريكي في سياسة التشديد النقدي، من شأنه الحد من زيادات بيتكوين وأخواتها، حيث ترتفع شهية المستثمرين نحو الاستثمار في السندات الدولارية وتجنب الأوعية الاستثمارية عالية المخاطر.

ما هو سعر بيتكوين اليوم؟

تراجع سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم الأثنين 6 مارس بنسبة 0.27% إلى 22,356.7 دولار.

كما تراجعت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى 431.75 مليار دولار.

في حين ارتفع حجم التداولات على بيتكوين بنسبة 46.62% إلى 13.26 مليار دولار.

وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة تراجعت عملة بيتكوين بنسبة 4.78%.

ما هي أسعار العملات المشفرة اليوم؟

وتراجع سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 0.75% اليوم ليصل إلى 1,558.77 دولار.

أيضا تراجع سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بما نسبته 1.79% ليسجل 285.40 دولار.

ونزل سعر عملة ريبل XRP ما نسبته 2.74% من قيمته ليسجل 0.36312 دولار.

وتراجع سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 2.17% ليبلغ 0.3326 دولار.

ونزل سعر عملة دوجكوين DOGE بما نسبته 2.43% ليصل إلى مستوى 0.073720 دولار.

في حين تراجع سعر عملة بولكادوت Polkadot بنحو 1.24% ليصل إلى 5.904 دولار.

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