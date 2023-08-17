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هبوط جماعي في سوق الكريبتو.. ما سعر بيتكوين؟!

منذ 38 دقيقة
بيتكوين

بيتكوين

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شهدت أسعار العملات الرقمية، الخميس، تراجعا بشكل جماعي بقيادة العملة الأشهر “بيتكوين”.

والعملات الرقمية هي عبارة عن شبكات لامركزية تعتمد على تقنية “blockchain”، وبشكل عام، فإن العملات الرقمية لا تصدر من أي سلطة مركزية، لذلك هي مقاومة نظريًا للتدخل الحكومي أو محاولات التلاعب.

وهناك أكثر من 1500 عملة رقمية نشطة في العالم، ولكن ليست جميعها لديها نفس الطلب على التداول، فهناك بعض منها يشهد طلبا كبيرا، بينما هناك فئة أخرى من العملات الرقمية لا تجذب انتباه أي مستثمر عندما يتعلق الأمر بتداول العملات الرقمية.

ما سعر بيتكوين اليوم؟

وتراجع سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 1.98% إلى 28.642 دولار.

وتراجعت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم عند 557 مليار دولار.

وارتفع حجم التداولات على بيتكوين إلى 16.68 مليار دولار خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة، فقدت عملة بيتكوين نحو 3.14% من قيمتها.

ما أسعار العملات المشفرة اليوم؟

وتراجع سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 1.69% اليوم إلى 1797.95 دولار.

وانخفض سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 2.29% ليسجل 231.10 دولار.

وهبط سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 1.64% ليبلغ 0.2767 دولار.

وتراجع سعر عملة ريبل XRP بنسبة 3.64% ليسجل 0.60835 دولار.

وانخفض سعر عملة دوغكوين DOGE بنسبة 2.63% ليصل إلى مستوى 0.59180 دولار.

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