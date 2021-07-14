هبوط جماعي للعملات المشفرة وعلى رأسها بيتكوين

شهدت أسعار العملات الرقمية “المشفرة” اليوم الأربعاء، تراجعا بنسب وصلت إلى أكثر من 6% وسط تقارير دولية عن نزوح كبير من الأصول المشفرة.

وانخفض سعر عملة بيتكوين المشفرة Bitcoin BTC إلى 32,456.21 دولار بانخفاض نسبته 1.59%.

ومن المعروف أن سعر العملة المشفرة الأولى في العالم يتغير بشكل لحظي.

وسجلت القيمة السوقية لبيتكوين 606.83 مليار دولار وسط تداولات بقيمة 22.81 مليار دولار في آخر 24 ساعة.

وأمس الأول الإثنين، أظهرت بيانات من “كوين شيرز” لإدارة الأصول الرقمية أن صناديق ومنتجات العملات المشفرة شهدت نزوحا للتدفقات الرأسمالية في بداية النصف الثاني من العام مع استمرار أجواء الحذر وسط ركود صيفي في التعاملات.

وخرجت تدفقات صافية بقيمة 4 ملايين دولار من الأصول الرقمية على مدار الأسبوع المنتهي في التاسع من يوليو/ تموز، الذي كان أهدأ أسبوع للتداول منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

وجاء النزوج بعد أسبوعين متتاليين من استقطاب الأصول الرقمية لتدفقات.

وسجلت بيتكوين، العملة الرقمية الأشهر في العالم، نزوح تدفقات بقيمة 7 ملايين دولار الأسبوع الماضي. لكنها استقطبت تدفقات صافية قيمتها 4.2 مليار دولار منذ بداية العام.

وعلى الرغم من تعثرها، سجلت أسعار بيتكوين مكاسب بحوالي 14% في 2021.

وشهدت العملة المشفرة إيثريوم نزوحا متواضعا للتدفقات بلغ 800 ألف دولار الأسبوع الماضي. لكنها استقطبت تدفقات صافية هذا العام بقيمة إجمالية عند 961 مليون دولار.

أسعار العملات الرقمية اليوم

وانخفضت عملة إيثريوم ETH (Ethereum) بنسبة 2.36% لتسجل مستوى 1,944.91 دولار.

وهبطت عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 2.93% إلى مستوى 0.196662 دولار.

وتراجعت عملة XRP بنسبة 3.11% لتصل إلى مستوى 0.606974 دولار.

كما هبطت عملة لايتكوين (Litecoin) LTC خلال التعاملات بنسبة 3.63% إلى 127.69 دولار.

وتراجعت عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 6.24% لتسجل نحو 13.62 دولار.

وانخفضت العملة الرقمية تشاين لينك Chainlink LINK بنسبة 3.93% لتسجل 16.63 دولار.

وهبطت عملة بينانس كوين (BNB) Binance Coin بواقع 4.60% لتسجل 301.52 دولار.