هبوط في سوق الكريبتو.. وبيتكوين تصعد

سجلت أسعار العملات الرقمية تباينا في الأداء، مع صعود لعملة “بيتكوين”، ضمن تعاملات اليوم الإثنين.

والعملات الرقمية هي عبارة عن شبكات لامركزية تعتمد على تقنية “blockchain” -دفتر الأستاذ- الموزع الذي تم فرضه من شبكة متباينة من أجهزة الكمبيوتر. وبشكل عام، فإن العملات الرقمية لا تصدر من أي سلطة مركزية، لذلك هي مقاومة نظريًا للتدخل الحكومي أو محاولات التلاعب.

وهناك أكثر من 1500 عملة رقمية نشطة في العالم، ولكن ليست جميعها لديها نفس الطلب على التداول، فهناك بعض منها يشهد طلبا كبيرا، بينما هناك فئة أخرى من العملات الرقمية لا تجذب انتباه أي مستثمر عندما يتعلق الأمر بتداول العملات الرقمية.

وارتفع سعر بيتكوين خلال تعاملات الإثنين، بنسبة 0.34% إلى 29158.5 دولار.

واستقرت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم عند 566 مليار دولار.

وتراجع حجم التداولات على بيتكوين إلى 7.99 مليار دولار خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة، فقدت عملة بيتكوين نحو 1.05% من قيمتها.

ما أسعار العملات المشفرة اليوم؟

وارتفع سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 0.26% اليوم إلى 1839.21 دولار.

في حين تراجع سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 0.41% ليسجل 243.80 دولار.

وهبط سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 0.26% ليبلغ 0.2944 دولار.

وانخفض سعر عملة ريبل XRP بنسبة 1.42% ليسجل 0.62687 دولار.

وتراجع سعر عملة دوغكوين DOGE بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 0.075223 دولار.