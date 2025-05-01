هجوم إلكتروني يستهدف سلسلة متاجر هارودز في لندن

قالت سلسلة متاجر هارودز في لندن اليوم الخميس إن قراصنة حاولوا اختراق أنظمتها في ثالث هجوم إلكتروني كبير على شركة تجزئة في بريطانيا خلال أسبوعين، وذلك بعد حوادث في متاجر ماركس اند سبنسر ومجموعة كو-أوب.

وتعرضت الشركات والهيئات والمؤسسات العامة البريطانية لموجة من الهجمات الإلكترونية في السنوات القليلة الماضية، مما كلفها عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية وشهورا من الاضطرابات في أغلب الأحيان.

وقالت هارودز المملوكة لجهاز قطر للاستثمار في بيان “واجهنا في الآونة الأخيرة محاولات للوصول غير المصرح به إلى بعض أنظمتنا”.

وأضافت سلسلة المتاجر “اتخذ فريقنا من خبراء أمن تكنولوجيا المعلومات خطوات استباقية على الفور للحفاظ على أمان الأنظمة، ونتيجة لذلك قيدنا الوصول إلى الإنترنت في مواقعنا اليوم”.

وقالت الشركة إن جميع مواقعها، بما في ذلك متجرها الرئيسي في نايتسبريدج في لندن ومتاجر المطارات، لا تزال مفتوحة ويمكن للعملاء أيضا الاستمرار في التسوق عبر الإنترنت.

ويبدو أن حادثتي هارودز وكو-أوب كان أثرهما أقل من الهجوم على ماركس اند سبنسر، أحد أشهر متاجر التجزئة في بريطانيا، والذي أوقف تلقي طلبات الملابس والطلبات المنزلية عبر موقعه الإلكتروني وتطبيقه خلال الأيام السبعة الماضية.

وجاء الهجوم على ماركس اند سبنسر خلال فترة من الطقس الدافئ في بريطانيا يسجل فيها تجار التجزئة عادة زيادة في الطلب على ملابس الصيف والأطعمة الطازجة والمشروبات. كما تأثر توافر بعض المنتجات الغذائية في بعض المتاجر.

ويعمل المركز الوطني للأمن الإلكتروني مع ماركس اند سبنسر وكو-أوب، في حين تقوم وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لشرطة العاصمة والوكالة الوطنية للجرائم بالتحقيق في هجوم ماركس اند سبنسر.

وذكر موقع (بليبينج كمبيوتر) الإلكتروني المتخصص في التكنولوجيا نقلا عن مصادر متعددة أن هجوم الفدية الذي شفّر خوادم ماركس اند سبنسر يُعتقد أنه من تنفيذ جماعة قرصنة تُعرف باسم “سكاترد سبايدر”.