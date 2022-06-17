هذا أبرز ما جاء في اجتماع إيلون ماسك مع موظّفي تويتر

عقد الملياردير “إيلون ماسك” اجتماعًا مع موظفي شركة تويتر في 16 حزيران. وهذه هي النقاط الرئيسية التي نوقشت في خلال الاجتماع:

شرح ماسك رؤية لإيصال منصة “تويتر” إلى مليار مستخدم، كما طرح خيارات مثل تقديم نموذج للاشتراك، وفرض رسوم على المستخدمين لتوثيق حساباتهم (موضحاً أنهم لن يحتاجوا بالضرورة إلى تقديم هوياتهم، إلا أن الدفع في حد ذاته سيمثل تحققاً من الهوية). قال ماسك أيضاً إن الإعلانات ما تزال مهمة لنموذج أعمال شركة “تويتر”، لكن خيارات الإعلانات والاشتراكات -على حد سواء-جعلته أكثر قلقاً بشأن حسابات (تويتر بوت).

كان أكثر ما يشغل موظفي “تويتر” هو رأي ماسك في العمل عن بُعد. وكانت إجابة ماسك عن ذلك بأن “الموظفين الممتازين” فقط هم من يجب السماح لهم بالعمل عن بُعد أو من المنزل، لافتاً إلى أن الكثير من الناس انغمسوا بشدة في فكرة العمل عن بُعد. وأن “تويتر” كشركة خاصة، سيكون لديها هيكل حوافز مماثل لنظيره الموجود في “سبيس إكس”، مع منح مكافآت من الأسهم وخيارات من المكافئات، مع إتاحة الفرص لتسييلها كل 6 أشهر، حسب قوله.

الى ذلك، أشار ماسك الى أن أي قرارات لتسريح الموظفين ستُتخذ على أسس تقييم الأداء مع وضع معيار أداء، مؤكدًا أن الأولوية هي الحصول على إيرادات أعلى من التكاليف، وإجراء تحسينات على المنتج.

واذ ذكر أنه لن يتشبث بفكرة تولي منصب الرئيس التنفيذي إذا تمت الصفقة، أعلن ماسك أنه يؤيد “السياسات المعتدلة”، وهو “قريب للغاية من الوسطية”. واستطرد أغنى رجل في العالم أنه سيسمح بمجموعة متنوعة من وجهات النظر على المنصة، بما في ذلك وجهات النظر المتطرفة، لكن بما لا يخالف حدود القانون.

في النهاية، لم يتطرق ماسك إلى مسألة الصفقة أو يذكر ما إذا كان ملتزماً بصفقة شراء “تويتر”. لكن يذكر أن هذا السؤال لم يُطرح عليه أيضاً.