هذا التطبيق سينبهك في حال كنت مراقَبا ويتم جمع بياناتك

مع تطور التكنولوجيا يوما بعد يوم ودخولها في مفاصل حياتنا اليومية وتحول أعمالنا إلى الاجهزة الالكترونية والهواتف، التي تحتوي على بياناتنا الشخصية والمصرفية، زاد قلق المستخدم من أن يكون مراقبا أو أن تتم سرقة بياناته الشخصية وحساباته المصرفية وكذلك حساباته مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.

ومن أجل الحفاظ على الخصوصية واكتشاف تلك الأدوات التي يتم وضعها بشكل خفي، طور باحثون من معملCyLab بجامعة كارنيغي ميلون الأمريكية تطبيقًا اسمه IoT Assistant، الذي يكشف للمستخدمين هل يحتوي مكان تواجدهم على مثل هذه الأدوات والأجهزة لجمع المعلومات.

ويوضح التطبيق الجديد أيضا لمستخدميه ماهية المعلومات التي تبحث عنها هذه الأجهزة وفيما تستخدم هذه البيانات والمعلومات بعد ذلك.

وصرح نورمان ساديه من معمل CyLab بالجامعة أن القوانين الجديدة، مثل قانون خصوصية المستخدم في كاليفورنيا، يؤسس لاتجاه زيادة الشفافية حول البيانات التي يتم تجميعها وعن مجالات استخدامها، وأيضًا الخيارات المطروحة أمام الأشخاص المتعلقة بهذا الأمر.

وأكد أنه بعد تنزيل التطبيق على أجهزة المستخدمين والذي لا يستلزم إنشاء حساب عليه، يتيح لهم الاطلاع على خرائط أجهزة الإنترنت من حولهم، ومن خلال الضغط على الرموز التوضيحية على الخرائط، يمكن للمستخدم معرفة ماهية البيانات التي يتم تجميعها ومجالات استخدامها ومدة الاحتفاظ بها والجهات التي يمكنها الحصول على هذه البيانات.

وأيضًا يتيح التطبيق للمستخدمين خاصية تحديد أنواع معينة من جمع البيانات مثل تصوير الفيديوهات والتسجيلات الصوتية لتنبيههم بالإشعارات حول هذا الأمر.