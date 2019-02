هذا الخطأ قد يتسبب بحظرك من برنامج “واتساب” نهائياً.. 2 مليون يتم حظرهم شهرياً

بهدف مواجهة الأخبار المزيفة، أعلن تطبيق “واتساب” مجموعة من الإجراءات المقرر القيام بها لمنع البريد المزعج.

ويقوم التطبيق وفقا لتقارير صحفية مهتمة بنقل أخبار التكنولوجيا، بحظر نحو 2 مليون حساب شهريا.

وأوضحت الشركة أن نظام التعلم الآلي في “واتساب” متقدما للغاية، حيث يمكنه الآن حظر 20% من الحسابات المثيرة للمشاكل في وقت التسجيل، وبالتالي إزالة أي نوع من الرسائل غير المرغوب فيها أو التضليل.

WhatsApp is banning accounts that send a high volume of messageshttps://t.co/5oTzyDNfo4 pic.twitter.com/dBXZHAvLjd

— Livemint (@livemint) February 7, 2019