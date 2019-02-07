هذا الخطأ قد يتسبب بحظرك من برنامج “واتساب” نهائياً.. 2 مليون يتم حظرهم شهرياً

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بهدف مواجهة الأخبار المزيفة، أعلن تطبيق “واتساب” مجموعة من الإجراءات المقرر القيام بها لمنع البريد المزعج.

ويقوم التطبيق وفقا لتقارير صحفية مهتمة بنقل أخبار التكنولوجيا، بحظر نحو 2 مليون حساب شهريا.

وأوضحت الشركة أن نظام التعلم الآلي في “واتساب” متقدما للغاية، حيث يمكنه الآن حظر 20% من الحسابات المثيرة للمشاكل في وقت التسجيل، وبالتالي إزالة أي نوع من الرسائل غير المرغوب فيها أو التضليل.

WhatsApp is banning accounts that send a high volume of messageshttps://t.co/5oTzyDNfo4 pic.twitter.com/dBXZHAvLjd — Livemint (@livemint) February 7, 2019

وتمكنت الشركة من تحديد طرق جديدة يستغلها مستخدمي “واتساب” لإساءة استخدام النظام الأساسي، مثل القدرة على تشغيل حسابات متعددة على نفس الكمبيوتر، يتم الاستعانة بعد ذلك لإرسال البريد المزعج أو الأخبار المزورة.

أطلقت خدمة التراسل الفوري واتساب تحديثًا جديدًا لتطبيقها على نظام التشغيل آي أو إس يجلب معه مزايا أمان إضافية، وذلك بدعم إمكانية قفل وفتح التطبيق ببصمة الأصبع أو العين.

وأضافت واتساب، المملوكة لشركة فيسبوك، خيارًا جديدًا إلى قسم “الخصوصية” Privacy في قائمة الإعدادات، يسمح للمستخدمين الاختيار بين تقنيات المصادقة الحيوية التي تدعمها هواتف آيفون، العاملة بنظام آي أو إس.

ويدعم الخيار الجديدة تقنية فتح القفل عن طريق بصمة الأصبع Touch ID وعن طريق مسح العين Face ID، وذلك بحسب التقنية التي يدعمها هاتف آيفون.

وذكرت الشركة في صفحة التطبيق على متجر آب ستور، إنه مع الإصدار الجديد الذي يحمل الرقم 2.19.20 “يمكنك الآن فرض Face ID أو Touch ID لفتح قفل واتساب. انقر “الإعدادات” > “الحساب” > “الخصوصية” وفعّل “قفل الشاشة” Screen Lock.

وبينما يستفيد تطبيق واتساب من تقنية التشفير “نهاية إلى نهاية” لحماية مستخدميه، فإن أفضل تشفير في العالم لا يمكن أن يوفر أي حماية إذا تمكن أحدهم من حيازة الجهاز غير المؤمَّن لأنه يمكن فقط فتح التطبيق وقراءة كل شيء.